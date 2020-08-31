內蒙推新雙語教育政策 民間憂蒙語陷生存危機

2020-08-31 00:14:03

〔中央社〕中國內蒙古官方近日推新政策，要求當地以蒙古語授課的小學自秋天開始改用全國通用語言教材。BBC報導，有學者擔心此舉削弱母語教育，也有違憲法對少數民族語言文字平等的保障。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，內蒙古教育廳26日發布「全區民族語言授課學校小學一年級和初中一年級使用國家統編語文教材實施方案」，要求自秋季起，當地以蒙語授課的小學一年級開始使用全國通用語言教材；在今後2年逐步開始小學一年級的政治課、歷史課也改用漢語授課。

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不過，報導引述當地鄂爾多斯市教育界人士指出，可能事出敏感，官方只口頭傳達上述文件，且不允許與會者紀錄。

內蒙以往也有雙語教育，報導指出，當地過去採用「一類雙語教育」，從小學3年級起學漢語，而老師以母語講解漢語。

報導引述曾受過「一類雙語教育」的民眾們表示，這種體制的畢業生一般都蒙漢語兼通，甚至因雙語體制，使他們日後更容易掌握英文和其他第二外語。

這些民眾擔心官方現在實施的「二類雙語教育」，自小學一年級起每天增加一個小時的漢語教育，會壓縮其他母語教學的課程時間。

報導指，7月已有相關傳言，引起當地蒙古族民眾不滿，不過因事涉民族平等議題，一些網上討論的社群被關閉，老師和學生家長也被告誡要謹慎發言。

爭議剛起時，內蒙古大學副校長齊木德道爾吉接受中國官媒央視採訪時，曾強調內蒙目前的民族語言教育是成功的，並委婉地指不當修改現有雙語教育，將不利民族團結。不過目前已看不到這段影片。

也有學者從憲法的規定來評論。報導指出，內蒙古大學特古斯巴雅爾7月在「蒙古文化週刊」上指出，加大漢語教學時間會削弱蒙語教育，違背憲法中有關少數民族語言文字平等的規定。

中華人民共和國憲法中，規定各民族有使用和發展自己語言文字的自由。

特古斯巴雅爾並擔心新政策會弱化母語教育，難達雙語教育初衷，培養不出「雙語者」。

報導引述一名蒙漢語兼通的蒙古民眾吉日木圖指出，目前呼和浩特、鄂爾多斯、烏蘭察布、錫林郭勒和呼倫貝爾等市都有學生家長串連，準備寫聯名信呼籲官方修改政策。

他說，許多家長都表示若呼籲無效，將會在秋天開學時抵制入學。但家長們已經遭到警方告誡，導致一些人已經不敢發聲。

報導指，官方為安撫民間，發布了對新方案的解讀文件，其中強調新雙語教育方案沒有改變既有少數民族語言教學的課時、教材和體制。（編輯：沈朋達）

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