「令和歐吉桑」菅義偉有意參選自民黨總裁 被認為最夠力

官房長官菅義偉（左）本月七日前往駐日代表處悼念李登輝前總統並向駐日代表謝長廷致意，顯示他對台灣的重視程度。（記者林翠儀攝）

2020-08-30 20:47:24

〔駐日特派員林翠儀／東京三十日報導〕日本官房長官菅義偉今天傳出有意角逐自民黨總裁，自民黨幹事長二階俊博率領的「二階派」也傾向支持，目前已表態的有力人選包括政調會長岸田文雄、前幹事長石破茂等人；但菅義偉被視為「本命」，是已宣布請辭的首相安倍晉三最有力的接班人，也是黨內各派系普遍可接受的人選，此外，菅義偉與駐日代表謝長廷和僑領趙中正等人私交甚篤，相當友台也挺台。

綜合日媒報導，自民黨預定一日召開臨時兩院總會敲定選舉方式和日程，總裁選舉可能於下月十三至十五日舉行，最快於十七日召開臨時國會舉行首相的指名選舉。報導指出，菅義偉將在下週正式表態。

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自民黨總裁的選出方式，可分為兩種，一般的選舉方式由黨籍國會議員和地方黨員各三九四票，共七八八票選出，另一種為緊急情況下的選舉方式，由國會議員三九四票和都道府縣代表一四一票，共五三五票投票。由於一般選舉約需十二天才能完成，這次的時間緊迫，所以傾向採取國會議員和都道府縣代表投票方式，大約三天內即能完成。

現年七十一歲的菅義偉出身秋田的農家，父親是南滿洲鐵道的職員，菅義偉高中畢業後搭上集體求職的列車到東京工作，後來於法政大學完成大學學業，一九七五年投入橫濱市議員選舉走上政途，一九九六年首次當選眾議員。

菅義偉在二○○六年就獲安倍重用，擔任安倍第一次內閣的總務相，當時安倍曾有意起用他擔任官房長官，後來因故作罷，直到二○一二年底安倍重掌政權，兩人展開了長達七年八個月的合作。

菅義偉是日本政治史上連續在任日數最長的官房長官，官房長官的角色類似總統府或行政院秘書長，被稱為是「女房役」（賢內助），也有人稱為「大番頭」（大總管），菅義偉雖有自己的子弟兵，但在黨內不屬任何派系，也沒有明顯的敵人，安倍能長期執政主要也是靠菅義偉的協助調和鼎鼐，菅義偉的穩重深受安倍信任。

菅義偉去年日本改元中公布「令和」年號，被稱為「令和歐吉桑」，也成為媒體揣測的後安倍時代接班人選之一。菅義偉一直無意坐大位，但這次安倍因健康問題請辭事出突然，他會出馬，可能也是因為疫情尚未獲得有效控制，再加上明年眾議員任期即將屆滿，基於政策的延續性和必須有人帶領自民黨打贏下一場國會選戰保住政權的考量。

根據共同通信社今天公布的民調，目前民調支持率最高的前三名為石破茂（三十四％）、菅義偉（十四％）及河野太郎（十三％），日本經濟新聞民調前五名則為石破茂（二十八％）、河野太郎（十五％）、小泉進次郎（十四％）、菅義偉（十一％）及岸田文雄（六％）。

石破雖在民調支持度位居第一，而且在過去和安倍兩次的總裁競逐中獲得多數的地方黨員票，但這次總裁選舉若採國會議員和都道府縣代表的方案，他率領的石破派僅有十九名國會議員明顯居於劣勢。先前傳出石破積極與二階接觸尋求支持，但二階派已示意將支持菅義偉。

防衛相河野太郎是日媒民調中浮現的有力人選之一，河野近年積極經營社群網路，日媒眉批他連網友的「戀愛相談」都會親自回應的政治人物，在年輕族群中有一定的粉絲，小泉進次郎今天也表態無意參選，但若河野參選他一定會支持。

河野本人尚未表態，原因除了黨內輩份較低之外，關鍵可能在所屬的麻生派是否自己推人。麻生派有五十四位國會議員，算是黨內大派，掌門人麻生太郎不喜歡石破，支持安倍任滿後「禪讓」給岸田文雄，但「週刊文春」報導，麻生近期表態，「岸田不行」，如果是承平時代岸田可以接班，但現在是非常時期，所以麻生也較傾向由老經驗的菅義偉接任。

安倍所屬的細田派是黨內最大派系，目前有幹事長代行稻田朋美、經濟再生相西村康稔、前文科相下村博文等人表態，但這些人均屬「二軍」，主要還是要看安倍的動向，安倍重黨政權以來積極栽培岸田文雄，基於派系互惠的倫理，準備在任期後禪讓給岸田文雄，但近期安倍也開始鬆口公開表示菅義偉也是適當人選之一。

菅義偉相當友台，他擔任政府發言人，多次在記者會中被問及台灣問題都發表了相當挺台和友台的談話，他與謝長廷及全日本台灣連合會會長趙中正私交甚篤，石破茂也很友台，他公開支持推動「台日交流基本法」，近日接受電台訪問時也主張日本應學習台灣和美國設立疾病管制與預防中心（CDC）的專責部門，岸田文雄在擔任自民黨青年局長時即與台灣密切交流。

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