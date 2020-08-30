10歲女童謊稱被猥褻！好心司機遭「鐵管性侵」、砸碎頭骨亡

10歲女童謊稱遭猥褻，好心司機遭「金屬管性侵」砸碎頭骨亡。示意圖。（路透）

2020-08-30 15:19:58

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖！俄羅斯有對年輕的父母請一名貨車司機幫忙載2名女童到保母家，不料女童返家後，竟然開玩笑地和媽媽說她們被司機猥褻，信以為真的媽媽怒找情人與朋友復仇，先用金屬管性侵這名無辜的司機後，再用這根金屬管砸碎了他的頭骨，兇殘事跡一曝光，頓時引爆網友的怒火，紛紛痛罵這家庭太誇張。

根據《每日郵報》報導，當時48歲的奇克瓦金（Dmitry Chikvarkin）受25歲的杜納耶娃（Valeria Dunaeva）和33歲的查賓（Sergey Chabin）所託，幫忙載10歲和3歲的女童到保母家，沒想到10歲女童回家後，謊稱奇克瓦金觸摸她與妹妹的下體，杜納耶娃聽了大為光火，立刻找了查賓和其他3位男性好友襲擊這名無辜的司機。

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報導提到，他們先用金屬管性侵奇克瓦金後，再用這根金屬管砸碎了他的頭骨，就連保母試圖保護自己的朋友奇克瓦金時，都遭到了波及。據悉，奇克瓦金還有一個6歲的女兒，他的友人也表示，「他為孩子獻出所有，沒想到最後卻（因為孩子）被殺了」，更強調奇克瓦金「永遠不會傷害孩子」。

報導補充，警方調查後確定，奇克瓦金猥褻女童之事為孩子一時好玩而杜撰，杜納耶娃、查賓和1名同夥已被拘留，另外2名涉案人還在逃逸中，不過他們都被指控「預謀殘殺」，涉案男子恐將面臨終身監禁，女子則將面臨最高20年的監禁。

對此，網友紛紛怒回，「就算這個女孩還年輕，但也不能說這樣的謊，所有人都應該受到嚴厲的懲罰，死者真的太無辜了」、「正常的孩子會講出這種話嗎？應該把孩子從父母那裡帶走並接受調查」、「糟糕的家庭，就這樣害死一個無辜的人，也讓一個孩子失去他的父親」、「正常的父母不會讓別人單獨送孩子回家，更不會沒弄清楚狀況就殘忍的剝奪一條人命！」

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

“The vigilante parents Valeria Dunaeva, 25, and Sergey Chabin, 33, gathered 3 male friends to attack Dmitry Chikvarkin, who was killed when a metal pipe was smashed over his head, breaking his skull.”

"It is also claimed they raped him using a metal pipe."https://t.co/GOteMQxsjy — Ross Bowler （@BowlerBarrister） August 29, 2020

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