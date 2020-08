10歲女童謊稱被猥褻！好心司機遭「鐵管性侵」、砸碎頭骨亡

2020-08-30 15:19:58

〔即時新聞/綜合報導〕恐怖!俄羅斯有對年輕的父母請一名貨車司機幫忙載2名女童到保母家,不料女童返家後,竟然開玩笑地和媽媽說她們被司機猥褻,信以為真的媽媽怒找情人與朋友復仇,先用金屬管性侵這名無辜的司機後,再用這根金屬管砸碎了他的頭骨,兇殘事跡一曝光,頓時引爆網友的怒火,紛紛痛罵這家庭太誇張。

根據《每日郵報》報導,當時48歲的奇克瓦金(Dmitry Chikvarkin)受25歲的杜納耶娃(Valeria Dunaeva)和33歲的查賓(Sergey Chabin)所託,幫忙載10歲和3歲的女童到保母家,沒想到10歲女童回家後,謊稱奇克瓦金觸摸她與妹妹的下體,杜納耶娃聽了大為光火,立刻找了查賓和其他3位男性好友襲擊這名無辜的司機。

報導提到,他們先用金屬管性侵奇克瓦金後,再用這根金屬管砸碎了他的頭骨,就連保母試圖保護自己的朋友奇克瓦金時,都遭到了波及。據悉,奇克瓦金還有一個6歲的女兒,他的友人也表示,「他為孩子獻出所有,沒想到最後卻(因為孩子)被殺了」,更強調奇克瓦金「永遠不會傷害孩子」。

報導補充,警方調查後確定,奇克瓦金猥褻女童之事為孩子一時好玩而杜撰,杜納耶娃、查賓和1名同夥已被拘留,另外2名涉案人還在逃逸中,不過他們都被指控「預謀殘殺」,涉案男子恐將面臨終身監禁,女子則將面臨最高20年的監禁。

對此,網友紛紛怒回,「就算這個女孩還年輕,但也不能說這樣的謊,所有人都應該受到嚴厲的懲罰,死者真的太無辜了」、「正常的孩子會講出這種話嗎?應該把孩子從父母那裡帶走並接受調查」、「糟糕的家庭,就這樣害死一個無辜的人,也讓一個孩子失去他的父親」、「正常的父母不會讓別人單獨送孩子回家,更不會沒弄清楚狀況就殘忍的剝奪一條人命!」

