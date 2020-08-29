因兒子一句話！他「穿上260件衣服」破世界紀錄

加拿大男子泰德（Ted Hastings）去年成功穿上260件衣服，打破金式世界紀錄。（擷取自「guinnessworldrecords」IG）

2020-08-29 23:24:40

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大男子泰德（Ted Hastings）去年成功穿上260件衣服，打破金式世界紀錄。大會日前發布他挑戰時的縮時影片，引起熱議。而其實，泰德之所以完成這個紀錄，起因為他的兒子泰德先前問他的一句話：「爸爸，你是否可以打破金氏世界紀錄？」

根據外媒報導，泰德先前帶著兒子一同閱讀《2019年金氏世界紀錄》，當時他的兒子問他，是否能成為金氏世界紀錄的保持者？而他認為，這是一次教導兒子堅持到底的好機會，於是接受挑戰。

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泰德隨後翻閱了金氏世界紀錄過去項目，尋找自己能力範圍內有機會挑戰的紀錄，最後發現這項穿衣服挑戰，於是開始練習。而這項挑戰最困難的地方，就是找到夠大的衣服，很多廠商不願意製作大衣服，最後泰德找到一間印度廠商願意製作超大尺碼的衣服，而且是在比賽前5、6天才送到。最後在團隊的幫助下，泰德成功挑戰紀錄，大會也隨即頒發證明。

從大會近日公布的縮時影片可見，泰德一件件穿上T恤，最後上半身只剩眼睛還露在外，整個人像極了米其林寶寶。網友也紛紛留言「都要不能呼吸了」、「這有多重阿」；另也有網友解答，衣服總重量為「30公斤」。

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