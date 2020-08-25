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    賴索托挖到442克拉巨鑽 價值估達5.3億

    珍寶鑽石在官方網頁上展示他們挖到重達442克拉的鑽石原石。（擷取自Gem Diamonds官網）

    珍寶鑽石在官方網頁上展示他們挖到重達442克拉的鑽石原石。（擷取自Gem Diamonds官網）

    2020-08-25 21:39:18

    〔即時新聞／綜合報導〕英國的鑽石開採公司「珍寶鑽石（Gem Diamonds）」近日宣布，他們在賴索托挖掘到了一顆重達442克拉的鑽石原石，大小約莫等於一顆高爾夫球。分析師表示，這顆鑽石的價值可能高達5.3億台幣，目前已被運往比利時等待出售。

    《太陽報》（The Suns）報導，加拿大蒙特利爾銀行資本市場 （BMO Capital Markets）分析師斯特克（Edward Sterck）估算，認為它這枚鑽石價值可能達1800萬美元（約合新台幣5.3億）；而珍寶鑽石公司的負責人埃爾菲克（Clifford Elphick）表示，這顆鑽石的出土，再一次證明了萊辛鑽石礦（Letseng Mine）的品質。

    這也是珍寶鑽石公司挖掘到知名鑽石「賴索托傳奇」（The Lesotho Legend）後，再度挖掘到巨型鑽石。報導指出，「賴索托傳奇」經過打磨後的重量為910克，是世界第五大，2018年在比利時安特衛普（Antwerp）被匿名買家以4000萬美金（約合新台幣12億）的天價標下。

    史上最大的鑽石為1905年在南非出土的「庫利南」（Cullinan），重達3106克拉，它被切割成2顆大小不同的鑽石，稱為庫利南一世以及庫利南二世。庫利南一世目前裝飾在英國皇家權杖上，而庫利南二世則裝飾在英國帝國皇冠上。兩者有時會於倫敦塔向民眾開放展示。

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