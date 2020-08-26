準備迎接「聖經末日」？以色列聖殿研究所培育「紅母牛」

以色列組織「聖殿研究所」正試著培育聖經裡末日預言提到的紅母牛。（圖擷取自youtube）

2020-08-26 22:37:09

〔即時新聞／綜合報導〕致力於重建第三聖殿的以色列組織「聖殿研究所（Temple Institute）」正在嘗試培育《舊約聖經》中記載的紅母牛（Red Heifer），以推動興建第三聖殿的工作，並為聖經裡提到的末日做準備。

根據《聖經》舊約的預言描述，猶太人在重返耶路撒冷的2000年後，將會重建所羅門「第三聖殿」以迎接彌賽亞再臨，接著就會進入末日審判。不過這個預言要成真，首先要出現一頭完美的紅色母牛。

請繼續往下閱讀...

據《以色列突發新聞（Breaking Israel News）》報導，聖殿研究所正在國內一個地點不明的農場培育《聖經》中記載的紅母牛，負責主導這個項目的猶太教拉比（Rabbi），艾瑞爾（Azaria Ariel）表示，儘管在兩隻作為候選的紅母牛之中，有一隻的毛色目前仍然不夠紅，但預計牠能順利成長。而另外兩隻在今年稍早出生的候選牛，目前尚在發育中。

聖殿研究所是一個專門致力在耶路撒冷重建第三聖殿的組織，自從第二聖殿於公元70年被羅馬帝國摧毀之後，猶太教徒就希望能在耶路撒冷舊城的聖殿山上建造第三聖殿。但因目前聖殿山上建有兩座伊斯蘭教聖地：阿克薩清真寺與圓頂清真寺。猶太教與伊斯蘭教均各自宣稱擁有該地區的主權，因此重建第三聖殿的計畫目前仍遙遙無期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法