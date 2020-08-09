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    你的時間到了！ 以色列民眾大規模示威要求總理下台

    數千民以色列人8日晚間揮舞著國旗，聚集在總理納坦雅胡耶路撒冷住所外，進行示威要求他下台。（歐新社）

    數千民以色列人8日晚間揮舞著國旗，聚集在總理納坦雅胡耶路撒冷住所外，進行示威要求他下台。（歐新社）

    2020-08-09 11:59:00

    〔即時新聞／綜合報導〕數千民以色列人8日晚間揮舞著國旗，聚集在總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）耶路撒冷住所外，進行示威要求他下台，除高呼口號外，還在周邊大樓投射巨型字體、寫下「你的時間到了」，表達對於納坦雅胡貪腐醜聞、及失敗疫情處理的的憤怒。

    據《路透》報導，對此，納坦雅胡下的以色列聯合黨批評這些示威者是「左派暴徒」，並且指控以色列主流電視台「12頻道」（Channel 12），稱他們「竭盡一切可能來煽動反總理勢力的極左派示威活動」。

    《路透》指出，以色列聯合黨指出，「納坦雅胡正努力讓以色列的經濟恢復正常，並試圖將資金挹注到以色列的民眾身上」，隨著時間拉長，抗議的民眾越來越多，開始聚集在全國的高速公路要道或是橋上。

    以色列北部第二大城特拉維夫（Tel Aviv）的高速公路上，示威者揮舞黑色大旗，喊著要納坦雅胡下台的口號，1位匿名示威者指出，她因為疫情丟掉了在餐廳的工作，政府的援助來的非常慢。

    她表示，「你認為這次的危機會迫使納坦雅胡行動，但很顯然的並沒有，真是夠了」。以色列3月中旬開始實施封鎖措施，直到5月下旬陸續解封，卻迎來第2波疫情，致使納坦雅胡支持率降至30%以下，而以色列現在更出現了將近21.5%的失業率。

    數千民以色列人8日晚間揮舞著國旗，聚集在總理納坦雅胡耶路撒冷住所外，進行示威要求他下台。（歐新社）

    數千民以色列人8日晚間揮舞著國旗，聚集在總理納坦雅胡耶路撒冷住所外，進行示威要求他下台。（歐新社）

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