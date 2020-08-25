武漢肺炎》加薩走廊爆社區群聚 疫情恐「災難性大爆發」

巴勒斯坦在頒布封城令後，員警在街上執行勤務。（法新社）

2020-08-25 23:59:55

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦自治區官員表示，他們在加薩走廊外圍檢測到入境隔離檢疫設施外的社區首起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例，由於加薩地區的醫療衛生系統相當脆弱，不少人擔憂疫情的爆發會導致災難性的後果。

《衛報》報導，加薩內政部於當地時間週一表示，目前為止，他們檢測到來自同一家庭的4名成員感染了武漢肺炎。巴勒斯坦當局為此發布了為期48小時的封城令。實際控制加薩走廊的哈馬斯組織（Hamas）則敦促加薩地區民眾遵守防疫相關規定，工作場所、學校和清真寺等場所也被關閉。

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加薩走廊的經濟自2007年以來一直遭受以色列政府的嚴峻封鎖，大傷元氣，而如今又面臨武漢肺炎大流行，更是雪上加霜。而好幾個月以來，人們一直擔憂武漢肺炎會在擁有200萬人口的加薩地區傳播開來。「加薩早就崩潰了」，一名超市老闆說，沒工作、沒錢、沒旅遊，卻有戰爭、殺戮和自殺，而現在又來武漢肺炎，「我們還能期待什麼？」

而日前巴勒斯坦解放組織向以色列南部發射了數十個燃燒氣球，燒毀了大片農田，以色列因此切斷燃料供應作為報復，導致加薩地區目前面臨嚴重的電力短缺。這也會使得在防疫工作上更為困難。

加薩紅十字國際委員會發言人扎克古特（Suhair Zakkout）對《衛報》表示，「由於邊境被管制，又缺乏資金，加上巴勒斯坦內部的紛爭，加薩的衛生系統現在非常疲弱。」她也警告，疫情的爆發將會是「災難性」的。

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