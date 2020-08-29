中國飛彈數被美軍方打臉才改口？ 網友懷疑有2枚落在境內

中國人民解放軍26日朝南海發射彈道飛彈，中資港媒起初報導為2枚，之後被美軍指出總共是4枚；對此，有不少中國網民發現，其中2枚飛彈疑似未擊中靶艦，落在中國廣西省，引起不少人留言嘲諷訕笑。（圖擷取自Twitter）

2020-08-29 21:16:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民解放軍26日朝南海發射彈道飛彈，中資港媒起初報導為2枚，之後被美軍指出總共是4枚；對此，有不少中國網民發現，其中2枚飛彈疑似發射失敗，落在中國廣西地區，引起不少人留言嘲諷訕笑。

綜合媒體報導，《南華早報》在26日引述消息人士指出，中國解放軍當天上午朝南海發射2枚飛彈，東風-26B飛彈從青海發射，東風-21D飛彈則是從浙江發射，兩枚飛彈都是朝海南省與西沙群島之間的海域發射。

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美媒《彭博》及日媒《NHK》27日皆引述美國軍方消息報導，中國本週軍演一共試射4枚中程飛彈，彈著點位於中國海南島與南海西沙群島間的海上，距離美國航空母艦近幾週操演的海域不遠，警告意味濃厚。

美軍U-2偵察機25日疑似闖入中國發布的演習禁航區，引起中國軍方與外交部跳腳痛批；美國民用衛星公司「行星實驗室 （Planet Labs）」也公布中國海軍軍艦25日在黃海發射飛彈的衛星照片，並指U-2偵察機應該全程掌握想要蒐集的情報。

針對中國被美軍揭露在26日總共發射4枚中程飛彈，有中國網民指出，未擊中靶艦的另外2枚飛彈可能在中途爆炸，落到廣西壯族自治區，引起網友們熱議，許多人留言笑說：「一天射了四次，其中兩次没忍住内射了，不算數的，只有射到外面，被你們看到的才算」、「當然是感謝黨、感謝政府了。你不說就是尋釁滋事走起，最差也是被嫖娼」、「這是有黨性的導彈，堅持內循環的思想不能動搖」。

針對中國被美軍揭露在26日總共發射4枚中程飛彈，有中國網民指出，未擊中靶艦的另外2枚飛彈可能在中途爆炸，落到廣西壯族自治區，引起網友們熱議。（圖擷取自Twitter）

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