直言「炸壩」才有解！ 毛澤東前秘書後人：三峽大壩防洪功能是負值

三峽大壩受洪峰襲擊。（美聯社資料照）

2020-08-29 11:59:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國自6月以來連日暴雨成災，長江流域飽受水患之苦，三峽大壩的壩體安危備受關注，中國官方不斷宣稱的防洪功能也備受質疑。當年反對興建三峽工程、毛澤東前秘書李銳的女兒李南央，近日在外媒專訪中直指「三峽大壩不但是防洪功能為零，而且是負值」，從今年長江洪災的慘況就可得知，大壩反而對下游造成極大禍害，並說最好的方法就是「炸掉」，但當局為顧全面子不可能這麼做。

根據《法廣》報導，李南央表示三峽工程最初只是為了「防洪」而建，後來就變成發電、防洪、通航等綜合性工程。當時她的父親考量到二戰剛結束，三戰不一定隨時到來，因此說服毛澤東並成功打消興建三峽大壩的念頭，期間曾多次再提，但皆因經濟、工程能力因素被壓下，直到「六四學運」血腥鎮壓後，江澤民為穩定民心並宣揚國威，因此下令興建三峽大壩。

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李南央強調，三峽大壩根本沒有防洪功能，除因當初設計三峽大壩時，沒有綜合性、統一的論證，都是由各小組分別論證、缺乏溝通，光泥沙組和防洪組就有2套完全不同的論調。

此外，三峽選定的壩址也只能擋上游的洪水，對中下游的洪水完全沒有作用，甚至加上大壩洩洪，只會讓中下游淹得更慘，因此她說「三峽大壩不但是防洪功能為零，而且是負值」，並說今年的狀況完全體現大壩毫無防洪功能的事實，又說沒有任何亡羊補牢的方法，除非「炸壩」，但當局為顧全面子絕不可能這麼做。

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