為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    蔡英文日文祈願安倍晉三康復 日本網友感動灌爆：盼日台建交！

    總統蔡英文今（28）日晚間在推特發文，以日文向因故宣布辭職的日本首相安倍晉三致上關心。對此，大批日本網友紛紛湧入蔡英文致謝，感動直呼，「希望日台建交」。圖為蔡英文與安倍晉三於2011年合照。（資料照）

    總統蔡英文今（28）日晚間在推特發文，以日文向因故宣布辭職的日本首相安倍晉三致上關心。對此，大批日本網友紛紛湧入蔡英文致謝，感動直呼，「希望日台建交」。圖為蔡英文與安倍晉三於2011年合照。（資料照）

    2020-08-28 20:30:00

    〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（28）日晚間在推特發文，以日文向因故宣布辭職的日本首相安倍晉三致上關心。對此，大批日本網友紛紛湧入蔡英文致謝，感動直呼，「希望日台建交」、「無論下一任首相是誰，日本與台灣的友好關係都將更加緊密」、「作為日本人，我很高興聽到台灣總統蔡英文的溫暖話語」。該則貼文在發布後的2小時內就已累積超過8萬個讚數，讚數仍持續快速上升。

    總統蔡英文今日晚間在推特以日文發文，向安倍晉三致上關心，並祈願安倍晉三的身體狀況能在妥善治療後改善。蔡英文也指出，安倍首相在任期間，對台灣與日本的關係有巨大的貢獻，也是台灣最重要的朋友，今後她也將會繼續加強台、日之間的合作關係。

    日本網友紛紛留言，「希望繼續增進日本與台灣之間的友誼」、「感謝您一直貼近日本人民的心，我相信日本與台灣之間的友好關係不會改變」、「希望日台建交」、「謝謝您關心日本，請您也保重身體」、「作為日本人，我很高興聽到台灣總統蔡英文的溫暖話語。希望日本和台灣能持續共同發展和平穩定的雙邊關係」、「無論下一任首相是誰，日本與台灣的友好關係都將更加緊密」、「我們也會選出對日台關係有所貢獻的首相。期待與您的合作」、「台灣一直是日本最好的朋友」。

    日本網友更貼出安倍晉三以書法寫下「台灣加油」的照片，直呼「相信安倍首相對台灣的關懷不會改變。」

    另外，有中國小粉紅也在留言處表達意見，「蔡英文請不要額外做特別的事，也請不要讓台灣成為獨立國家，更要小心不要喪命」。對此，日本網友回覆「這裡不是您這樣的人該來的地方，請在貴國民主化後再來討論發言，但首先必須先摧毀壓迫人民、剝奪人民自由的專制政府。（`・・∀・'）」

    該則推特貼文從今晚6點18分發文後，截至今晚8點18分，短短2小時內，已累積高達8萬3個愛心數，以及逾2.5萬個轉推與留言，讚數仍持續快速上升。

    蔡英文該則推特貼文的全文。（圖擷取自推特＿＠iingwen）

    蔡英文該則推特貼文的全文。（圖擷取自推特＿＠iingwen）

    日本網友感動留言，灌爆蔡英文的推特貼文。（圖擷取自推特＿＠iingwen）

    日本網友感動留言，灌爆蔡英文的推特貼文。（圖擷取自推特＿＠iingwen）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美豬牛開放》國台辦不滿：換取外部勢力對台獨勢力支持
    2020-08-28 20:28

    美豬牛開放》國台辦不滿：換取外部勢力對台獨勢力支持
    安倍國師：安倍經濟學貨幣貶值 促日本經濟擺脫長年停滯
    2020-08-28 19:49

    安倍國師：安倍經濟學貨幣貶值 促日本經濟擺脫長年停滯
    秒看開學生存攻略！買筆電送Vans

    秒看開學生存攻略！買筆電送Vans
    日相安倍請辭 蔡英文：珍惜他對台灣友情 盼他身體健康
    2020-08-28 16:43

    日相安倍請辭 蔡英文：珍惜他對台灣友情 盼他身體健康
    安倍晉三將請辭 日股一度急跌逾2％終場收跌
    2020-08-28 14:26

    安倍晉三將請辭 日股一度急跌逾2％終場收跌
    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」

    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」
    國際今日熱門
    2020-08-28 00:18

    在警署被痛毆、賞耳光！香港示威者出庭爆料遭脅迫認罪

    2020-08-28 01:12

    美國史上第一人！原住民死囚伏法 被質疑侵犯自治權

    2020-08-28 00:36

    好巧！新郎說結婚誓詞 才說一句馬上「天打雷劈」… 影片

    2020-08-28 00:48

    香港示威者遭中國海警送中！ 黃之鋒：中共恐隨意安插罪名

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播