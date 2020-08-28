蔡英文日文祈願安倍晉三康復 日本網友感動灌爆：盼日台建交！

總統蔡英文今（28）日晚間在推特發文，以日文向因故宣布辭職的日本首相安倍晉三致上關心。對此，大批日本網友紛紛湧入蔡英文致謝，感動直呼，「希望日台建交」。圖為蔡英文與安倍晉三於2011年合照。（資料照）

2020-08-28 20:30:00

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（28）日晚間在推特發文，以日文向因故宣布辭職的日本首相安倍晉三致上關心。對此，大批日本網友紛紛湧入蔡英文致謝，感動直呼，「希望日台建交」、「無論下一任首相是誰，日本與台灣的友好關係都將更加緊密」、「作為日本人，我很高興聽到台灣總統蔡英文的溫暖話語」。該則貼文在發布後的2小時內就已累積超過8萬個讚數，讚數仍持續快速上升。

總統蔡英文今日晚間在推特以日文發文，向安倍晉三致上關心，並祈願安倍晉三的身體狀況能在妥善治療後改善。蔡英文也指出，安倍首相在任期間，對台灣與日本的關係有巨大的貢獻，也是台灣最重要的朋友，今後她也將會繼續加強台、日之間的合作關係。

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日本網友紛紛留言，「希望繼續增進日本與台灣之間的友誼」、「感謝您一直貼近日本人民的心，我相信日本與台灣之間的友好關係不會改變」、「希望日台建交」、「謝謝您關心日本，請您也保重身體」、「作為日本人，我很高興聽到台灣總統蔡英文的溫暖話語。希望日本和台灣能持續共同發展和平穩定的雙邊關係」、「無論下一任首相是誰，日本與台灣的友好關係都將更加緊密」、「我們也會選出對日台關係有所貢獻的首相。期待與您的合作」、「台灣一直是日本最好的朋友」。

日本網友更貼出安倍晉三以書法寫下「台灣加油」的照片，直呼「相信安倍首相對台灣的關懷不會改變。」

另外，有中國小粉紅也在留言處表達意見，「蔡英文請不要額外做特別的事，也請不要讓台灣成為獨立國家，更要小心不要喪命」。對此，日本網友回覆「這裡不是您這樣的人該來的地方，請在貴國民主化後再來討論發言，但首先必須先摧毀壓迫人民、剝奪人民自由的專制政府。（`・・∀・'）」

該則推特貼文從今晚6點18分發文後，截至今晚8點18分，短短2小時內，已累積高達8萬3個愛心數，以及逾2.5萬個轉推與留言，讚數仍持續快速上升。

安倍総理は在任中において台日関係に多大なる貢献をされ、今後どんな立場においても台湾にとってもっとも大事な友人であります。これからも、ともに台日関係をさらに強化していきたいと思います。どうぞお体を大事に、治療によって体調が万全になるように祈っております。 — 蔡英文 Tsai Ing-wen （@iingwen） August 28, 2020

蔡英文該則推特貼文的全文。（圖擷取自推特＿＠iingwen）

日本網友感動留言，灌爆蔡英文的推特貼文。（圖擷取自推特＿＠iingwen）

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