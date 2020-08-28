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    貿易戰放一邊！ 南韓對安倍請辭「很遺憾」：盼早日康復

    日本首相安倍晉三（圖左）因潰瘍性大腸炎復發，今（28日）傍晚召開記者會宣布請辭，消息一出震驚鄰國。對此，南韓政府稍早也發聲明回應，表示對安倍突然辭職的宣布感到遺憾，「期盼安倍首相能早日恢復健康。」圖右為南韓總統文在寅。（美聯社資料照）

    日本首相安倍晉三（圖左）因潰瘍性大腸炎復發，今（28日）傍晚召開記者會宣布請辭，消息一出震驚鄰國。對此，南韓政府稍早也發聲明回應，表示對安倍突然辭職的宣布感到遺憾，「期盼安倍首相能早日恢復健康。」圖右為南韓總統文在寅。（美聯社資料照）

    2020-08-28 21:26:53

    〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三因潰瘍性大腸炎復發，今（28日）傍晚召開記者會宣布請辭，消息一出震驚鄰國。對此，南韓政府稍早也發聲明回應，表示對安倍突然辭職的宣布感到遺憾，「期盼安倍首相能早日恢復健康。」

    綜合南韓媒體報導，對於安倍宣布辭職，南韓青瓦台發言人康珉碩（강민석）發出聲明表示，「安倍晉三成為日本憲政史上任期最長的首相，在某種層面上意義非凡、成果豐碩，特別是長久以來在發展韓日關係上，安倍首相擔任至關重要的角色，如今突然發表請辭，對此感到十分遺憾。」

    聲明強調，「期盼安倍首相能早日恢復健康」，對於往後日本新上任的首相與內閣官僚，「我們（南韓）將繼續與新任日本首相和內閣合作，促進韓日之間的友好關係」。

    據了解，日韓因為二戰徵用工問題所引發的外交衝突，在去年7月演變成貿易戰等一連串的對抗，當時日本政府先是宣布管制三種關鍵半導體原料出口給南韓，日、韓2國更互相把對方從貿易白名單剔除，雙邊至今關係降到冰點。

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