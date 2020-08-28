安倍傍晚回應健康狀況、辭職說 副首相爆夜會黨內高層引猜測

日本首相安倍晉三將在台灣時間今日下午4時召開記者會，說明自己的健康狀況和是否辭職一事。（法新社）

2020-08-28 12:58:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三近期屢被爆出健康狀況不佳，鑑於安倍曾在2007年以潰瘍性大腸炎復發為由請辭，使安倍「辭職說」瘋傳。而安倍也預計在當地時間今日下午5時（台灣時間下午4時），召開記者會說明自己的健康狀況，以及是否續任首相一職，不過有日媒昨晚拍到，副首相麻生太郎和自民黨高層在餐廳內召開緊急幹部會議，再掀外界討論。

安倍晉三近期被日媒爆料，因過度勞累，月初曾在官邸辦公室暈眩嘔吐，嘔吐物中還帶有血絲，引發騷動。之後，分別在17日、24日，前往東京慶應義塾大學醫院就診，但安倍才在6月接受過健康檢查，加上腸胃宿疾，因此讓外界懷疑，安倍的健康出現嚴重問題，雖然內閣府一再強調首相健康無虞，但因官方始終未提出明確證據，且安倍近期時常只上「半天班」，令「安倍辭職」的相關傳言不減反增。

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對此，安倍預計將在當地時間今日下午5時（台灣時間下午4時）在官邸開記者會，除說明疫情對策、秋季黨政人事改組的消息，也將回應他的健康狀況及是否續任首相一職。雖日前有自民黨高層指出，安倍必會堅守岡位，部分日媒也預計安倍會強調，他的健康已經好轉，將繼續投入政府工作。

不過，昨日晚間《朝日新聞》記者目擊到副首相兼財務大臣麻生太郎在東京都內的中華料理店與原總務相佐藤勉、原法務相森英介、國會對策委員長代理松本純等人召開緊急幹部會議。據悉，麻生意在安倍28日召開記者會之前，就今後的政權運營和「後安倍時代」的派系對應等問題進行協商，再掀外界討論。

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