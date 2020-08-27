教材政治審查、扭曲元朗事件接連來 黃之鋒籲大眾：守護真相

港府自去年開始對通識教材進行政治審查，刪除對政權不利內容，引起香港教育界人士不滿。教科書示意圖，拍攝自香港三聯書店。（法新社）

2020-08-27 20:52:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方26日逮捕立法會民主黨議員林卓廷，罪名竟是涉嫌去年721元朗暴動，引起輿論譁然，不少民主派人士痛斥警方顛倒是非，「除良安暴」。前香港眾志秘書長黃之鋒也聲援林卓廷，並提到最近香港教育局政治審查通識教材，刪改對中共不利的內容引發爭議，呼籲大眾重視這一連串事件、守護真相。

香港教育局去年9月推出通識教科書「專業諮詢服務」，聲稱要「優化」教科書內容，卻被發現，書中涉及的政治內容均被動了手腳，不利中國或香港政權的資訊都被刪除或修改，引起教育界質疑，直批中共將魔爪伸入香港、對港生進行洗腦教育。

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「教育野」、「進步教師同盟」、「香港教育同行陣線」、「香港人教育支援平台」聯合發起連署，要求「撤回通識政治審查，拒絕推行洗腦教育」。連署聲明中直言，當局罔顧教師專業，以黑箱作業審查、閹割教科書，目的只是阻礙學生學習獨立思考，從而打壓思想自由。「教育野」今天下午表示，連署已成功破5千人，目標一萬人。

黃之鋒也在臉書上表示，昨天才發生警方指鹿為馬汙衊林卓廷，事後還企圖篡改歷史稱721元朗事件只是「勢均力敵」的「兩派人士衝突」，睜眼說瞎話，荒謬至極，再看到當局篡改通識教科書的敏感內容，企圖讓通識科化為歌功頌德的愛國教育，他鼓勵大眾重視這些事，加入連署，勇敢守護真相。

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