罕見出席共和黨大會 中國維權律師陳光誠：中共是人類公敵

中國維權律師陳光誠26日在共和黨全國黨代表大會上致詞。（圖擷取自Trump War Room YouTube）

2020-08-27 14:06:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國異議人士、逃亡美國的維權律師陳光誠獲邀參加26日的美國共和黨全國代表大會，他表示中共是人類的公敵，呼籲全世界共同對抗中共。

陳光誠26日在共和黨全國黨代表大會上戴著墨鏡、手摸盲文，以英語發表不到3分鐘的講話，他表示，反抗暴政並不容易，當他公開反對中國的一胎化政策和其他不公正的政策時，他遭到當局的迫害、毆打、被關進監獄和軟禁在家，他永遠感謝美國的庇護。

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陳光誠指出，中共是人類公敵，不僅恐嚇自己的人民，並且也在威脅世界的福祉，在中國表達不被中共認可的信念、思想、宗教、民主、人權都可能被監禁，整個中國生活在大規模監控和審查之下。

他強調，美國必須用其自由、民主和法治的價值觀，集合其它民主國家來共同阻止中共的侵略，總統川普在領導這一切，但需要其它國家加入這場戰鬥，為未來而戰，「站出來對抗不公平的現象並不容易，我深知這一點，川總統也知道，但他已經表現出領導這場鬥爭的勇氣，投票給他，為他而戰，為了拯救這個世界而戰。」

《美國之音》 報導，中國異議人士在美國主要政黨的全國代表大會發表致詞非常罕見。美國人權組織「女權無疆界」創辦人瑞吉（Reggie Littlejohn）說，共和黨全代會安排陳光誠發言，向中國大膽發出了一個訊息，美國不會再容忍中國對人權的殘暴至極的行為，且會對那些踐踏人權者追究責任。

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