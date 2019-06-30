王全璋如「木頭人」 陳光誠：709家屬更要加大力度抗議

2019-06-30 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國709大抓捕案的「最後一人」維權律師王全璋，秘密關押近4年後，28日下午首度見到家人。為夫奔走逾1400天的王妻李文足表示，王全璋會面時相當反常，表現焦躁、體態消瘦蒼老，還宣稱在獄中過得很好，完全像是「編好程序的呆滯木頭人」，十分擔心他的精神狀態。對此，中國盲人維權律師陳光誠建議，李文足須加大抗爭力度。

根據《大紀元》報導，陳光誠就過去臨沂監獄的經驗表示，王全璋在獄中可能遭遇的非人折磨，包括一群人把他拉到一個屋子裡扒光衣服後圍毆，什麼都不說，持續痛毆好幾個小時，「而這是中共慣用的一種手段」。接著酷刑、餵藥等，人如果反抗，當場就「處理掉」。

針對李文足描述王全璋「在獄中過得很好」的說法，陳光誠認為，一來是王所指的監獄可能不包括黑監獄、看守所以及中共對他實施酷刑及被關押的地方，而是專指山東臨沂監獄，且王的刑期將屆，中共也面臨國際的壓力，所以也不是完全不可能；二來王全璋的話語會被錄音，負責錄音的人回去都要寫報告上呈，所以李文足別太當真。

至於王全璋在會面過程中展現的焦躁不安，陳光誠認為，是中共威脅後的直接反應，例如散播謠言，說某某某老婆已經被國家安全部抓走了，藉此製造恐懼，為周圍的犯人施壓，抹滅他們的希望；或是直接威脅加刑、對其家人不利等。

陳光誠說，王全璋的狀況透露了非常多的訊息，現在真正給共產黨形成障礙的不是王全璋，而是709案被捕人的妻子。李文足等人在監獄大叫「王全璋」，對中共是有震懾作用的，「不要上中共的當，要用逆向思維」，李文足更應加大力度抗議、揭露中共的惡行，因為中共如果想抓李文足等人早抓了，但就是因為再三考量後知道無法，所以反過來洗腦王全璋，使他的精神崩潰。

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