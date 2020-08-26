黃海最強颱風「巴威」加速直撲 估明早登陸中國東北

巴威颱風在黃海仍維持清晰風眼相當罕見，顯示其威力不小。（圖擷自中央氣象局）

2020-08-26 16:50:37

〔即時新聞／綜合報導〕第8號颱風「巴威」今下午進入黃海，強度也達到巔峰，颱風眼在雲圖上清晰可見，成為有紀錄以來黃海最強颱風，目前正加速偏北移動，直撲中國東北至北韓交界，預計將是登陸中國東北的「史上最強」颱風。

根據中央氣象局最新觀測顯示，巴威颱風今（26日）下午的中心位置在北緯33.6度，東經124.4度，也就是在黃海南方海面，以每小時29公里速度，向北移動，中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑達220公里，目前為巴威颱風發展的最顛峰時期，中國、日本、南韓給予評價甚至達每秒45公尺的中心風速，預計將加速移動，直撲中國東北至北韓交界。

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中國中央氣象台持續發布颱風橙色預警信號，預計明（27日）上午登陸遼寧至北韓邊界一帶，登陸時的強度恐維持在「颱風」等級（相當於我國中度颱風），巴威颱風很有可能成為「史上最強」登陸中國東北或北韓的颱風。

有紀錄以來第一個登陸北韓且達到「颱風」等級的熱帶氣旋為去年第13號颱風「玲玲」，其於去年9月7日下午登陸北韓黃海南道。

而自1949年有紀錄以來，近70年間僅6個颱風登陸中國遼寧省，只有1964年8月4日的海倫颱風，是直接登陸遼寧，當時中心最大風速約8級，相當於輕度颱風；登陸遼寧最強的颱風則是1985年8月的瑪美颱風，當年先登陸上海及山東後，於8月19日登陸遼寧大連，當時中心風速約11級，相當於輕度颱風上限。

受到巴威逼近影響，大連機場已取消航班32班，同時關閉跨海大橋，包含中國東北、北韓將迎來一次重大颱風考驗。

巴威預計明上午登陸遼寧至北韓邊界一帶，成為史上第二個直撲中國東北颱風，也很有可能成為當地「史上最強」颱風。（圖擷自中央氣象局）

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