「巴威」增強為中颱改撲中國東北 恐成當地史上最強颱風

中國中央氣象台預測，巴威颱風可能在週四上午以「颱風」強度登陸遼寧、北韓邊界。（圖擷自中國中央氣象台）

2020-08-24 16:34:38

〔即時新聞／綜合報導〕目前在琉球西北西方外海的第8號颱風「巴威」威力持續發展，已於今（24日）下午增強為中度颱風，各國氣象機構紛紛西修巴威路徑，由登陸朝鮮半島西調至中國遼寧省一帶，恐成為「史上最強」登陸中國東北的颱風。

根據中央氣象局最新觀測顯示，巴威颱風今（24日）下午的中心位置在北緯27.8度，東經126.5度，也就是在琉球西北西方海面上，以每小時10公里速度，向北北東移動，目前已增強為中度颱風，未來將轉北北西移動，威力有持續增強的趨勢。

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臉書天氣專頁《台灣颱風論壇—天氣特急》指出，由於巴威颱風缺乏明顯的導引氣流，近日在琉球外海徘徊，不過週二起，高壓將再次增強，將巴威颱風一路推往北方，接近中國東北或朝鮮半島一帶，由於歷史上接近此區域的颱風不多，同時且大多已減弱至輕颱或變性為溫帶氣旋，巴威颱風很有可能成為「史上最強」登陸中國東北或朝鮮半島的颱風。

目前各國氣象機構紛紛西修巴威路徑，登陸地點由朝鮮半島西調至中國遼寧省一帶，中國氣象機構中央氣象台預測，巴威颱風可能在週四（27日）上午以「颱風」級別（相當於我國標準的中度颱風）登陸遼寧、北韓邊界。

有紀錄以來第一個登陸北韓且達到「颱風」等級的熱帶氣旋為去年第13號颱風「玲玲」，其於去年9月7日下午登陸北韓黃海南道；而微博《中國氣象愛好者》表示：「歷史上，以熱帶風暴以上強度一手登陸遼寧的，只有一個颱風：1964年海倫。」

目前中國北方至四川的雨帶再度形成，遼寧是暴雨中心之一，中國中央氣象台已針對東三省包含黑龍江東部、吉林東部、遼寧中東部一帶發布暴雨預警，巴威颱風來勢洶洶，恐令當地洪患雪上加霜。

若「巴威」登陸遼寧，將會成為今年8月第4個登陸中國的颱風，中度颱風哈格比在4日登陸中國浙江省溫州一帶，輕颱米克拉則於11日登陸福建省漳浦沿海，無花果颱風則在19日上午清晨登陸廣東珠海，若加上1日於海南島近海生成的辛樂克颱風，中國在短短半個多月接連遭到5颱侵襲。

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