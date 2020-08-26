巴基斯坦季風致洪災 連3天強降雨至少90人喪命

巴基斯坦連日大雨導致嚴重洪災，全國至少90人喪生。（歐新社）

2020-08-26 11:45:48

〔即時新聞／綜合報導〕南亞地區目前正面臨雨季，巴基斯坦國家災難管理局表示，季風帶來連三日的強降雨，已導致境內至少90人喪命，更有至少1000棟房屋被破壞。港口城市喀拉蚩（Karachi）的排水及垃圾處理系統受到豪雨影響不堪負荷，整座城市被汙水覆蓋。

綜合外媒報導，巴基斯坦當局表示，豪雨共造成全國至少90人罹難，分別為南部信德省（Sindh）31人、開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）23人、西南部巴魯支斯坦省（Baluchistan）15人、旁遮普省（Punjab）8人、北部地區為13人。

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救難人員和志願團正積極撤離洪災區的居民，其中喀拉蚩水位一度高達腰部。災難管理局表示，部隊乘船從信德省達杜（Dadu）災區疏散約300人，仍有1245人在喀拉蚩地區等待救援。

許多喀拉蚩居民也在社群網站分享當地洪災情況，可見洪水幾乎淹沒車輛、流入住宅，對這座大城造成嚴重的破壞。垃圾處理系統也受到豪雨破壞，可見大量廢物漂浮在汙水上。當地居民則表示，每次雨季到來都再次證明，喀拉蚩需要更好的基礎建設規劃。

巴基斯坦各城市每年持續努力應對的季風造成的洪災，引發大量民眾批評當局規劃不當。據報導，喀拉蚩將在本週持續迎來降雨，恐再爆發災情。

巴基斯坦連日大雨，港口城市喀拉蚩排水、垃圾處理系統受豪雨影響不堪負荷，整座城市被垃圾、汙水覆蓋。（歐新社）

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