英資安公司調查：非洲市場逾5萬台中國品牌手機含惡意軟體

在非洲銷售的中國「Tecno」手機中，反詐騙公司「Upstream」發現了針對安卓手機的惡意木馬軟體「Triada」。圖為Tecno在奈及利亞的一間門市。（彭博）

2020-08-26 11:25:39

〔即時新聞／綜合報導〕在非洲銷售的中國「Tecno」手機中，英國倫敦資安公司「Upstream」發現了針對安卓手機的惡意木馬軟體「Triada」；此軟體將透過惡意程式在未經使用者許可情況下，為使用者註冊、訂閱服務，進而斂財。非洲市場中，Upstream已在逾5萬台Tecno手機裡找到此惡意軟體，其中包含「Tecno W2」機型。

根據《BBC》6報導，Upstream在5萬3000台中國Tecno手機中發現了惡意程式，這些手機在衣索比亞、喀麥隆、埃及、迦納和南非等地銷售；據研究公司「IDC」數據，Tecno位在中國深圳的母公司「傳音控股」是中國領導手機製造品牌之一，同時也是在非洲最暢銷的手機品牌。

請繼續往下閱讀...

Triada會在安卓手機內安裝名為「xHelper」的惡意程式，此程式無法刪除，即便將手機恢復原廠設定，仍能自動重新安裝；安裝完成後，xHelper會在使用者不知情的情況下以其名義註冊、訂閱服務，並代表使用者提交付費服務請求，並將以預付通話時間扣款。預付通話為許多發展中國家唯一的數位付款方式。

Upstream總計在逾20萬部Tecno智慧型手機中發現所謂「可疑活動」；對此，傳音控股表示，這些惡意代碼是在公司不知情的情況下被添入供應鏈中的，同時也強調此為「一個古老且已解決的全球性手機安全問題」，並稱該品牌已於2018年3月發布了針對此問題的修復方式。

針對Tecno W2機型的Triada問題，該公司聲明，建議消費者下載修復程式修正問題，或者向售後部門聯繫以尋求幫助，該公司也重申自己重視消費者資安和產品安全性，「安裝在每台手機上的每個軟體都通過一系列嚴格的安全檢查」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法