全球服役最久航艦報廢拆解 可能變成機車

世界上服役時間最長的航空母艦在賣給拆船廠後，業者表示，拆解後的廢棄金屬可能用來製造機車。（法新社）

2020-08-25 22:58:45

〔即時新聞／綜合報導〕世界上服役時間最長的航空母艦在賣給拆船廠後，業者表示，拆解後的廢棄金屬可能用來製造機車。

《法新社》報導，位在印度古加拉特邦（Gujarat）阿朗（Alang）的亞洲最大拆船廠Shree Ram集團表示，已透過拍賣獲得這艘巨型船隻，需要長達一年的時間才能完成拆解。

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這艘航艦於1944年開始建造，1959年作為英國皇家海軍「競技神號」（HMS Hermes）開始服役，參與過1982年的英國與阿根廷的福克蘭戰爭（Falklands war），1984年在英軍退役。

這艘航艦在1986年轉售給印度，改裝成維拉特號（INS Viraat），又服役了29年。維拉特在梵文中的意思是「巨人」，這艘航空母艦在2017年退役前，航行超過100萬公里，大約相當於繞行地球28次。

據報，時任印度總理甘地（Rajiv Gandhi）於1987年與家人和朋友一起搭乘這艘航艦到阿拉伯海一個偏遠的熱帶島嶼度假。

2017年在孟買舉行隆重的退役儀式後，原本有計畫要將這艘航艦改為一艘浮動博物館和旅館，但最終未果，如今船上的鋼材在拆解之後，將有另一種用途。

Shree Ram集團董事長帕特爾（Mukesh Patel）表示，該船隻停靠阿朗後，將需要花9到12個月的時間拆解，然後將其作為廢棄品出售以賺回成本。

他說，「有2家機車製造商和我們接觸，他們想使用軍艦上的鋼鐵來製造機車...但還沒有最終定案。」

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