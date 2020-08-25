台灣有望轉型「亞洲金融中心」？ 分析人士提出四點須加強

有3位分析人士指「台灣有機會打造亞洲金融中心」，但必須改善其金融基礎設施、從海外吸引金融人才、引進創新政策、允許貨幣匯率不受央行干擾自由流通以及實施吸引外國投資者的優惠稅率。圖為台北101與南山廣場。（路透資料照）

2020-08-25 23:58:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國強推「港版國安法」與美中關係持續惡化，可能引起潛在的資本外流，有3位分析人士指「台灣有機會打造亞洲金融中心」，但必須改善其金融基礎設施、從海外吸引金融人才、引進創新政策、允許貨幣匯率不受央行干擾自由流通以及實施吸引外國投資者的優惠稅率。

根據《美國之音》報導，財團法人財經立法促進院院長黃達業（Hwang Dar-yeh）表示，「根據新的國家安全法，在財富管理和企業融資方面，香港作為區域金融中心的地位已大大被削弱，尤其是來自說中文的投資者的資本外逃，接下來可能會流向新加坡或台北。因此，現在是台灣實現這一目標的絕佳機會」。

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黃達業說，由於台灣和美國尋求多元化發展，擺脫對中國大陸貿易的傳統依賴，台北比新加坡具有更高的地緣戰略重要性；他認為，在這種情況下，基地在中國的台灣公司可能會考慮在台灣上市，高資產淨值的個人可能會選擇離開香港，把資產放在其他地方，包括台北。

黃達業和前台灣證券交易所董事長薛琦（Schive Chi）都表示，台灣應該改善其金融基礎設施，辦法是從海外吸引金融人才，引進創新政策，允許台灣貨幣匯率在不受中央銀行干擾的情況下自由流通，總的來說，也就是打造一個外國投資者會感興趣的開放、透明和自由的市場。

淡江大學財務金融學教授林蒼祥（William Lin）指出，台灣還需要實施足以吸引外國投資者的優惠稅率，若試圖推動財富管理業務也有許多優勢，台灣的資本規模大於新加坡，技術實力、勤勞的勞動力、創新導向和生物技術行業的人才庫，將為台灣利用該地區財富管理和公司融資領域的新興機會做好準備。

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