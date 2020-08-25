美國防部長：我們準備好對抗中國 各國與共軍來往是助紂為虐

美國國防部長艾斯培。（法新社檔案照）

2020-08-25 16:16:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中角力白熱化之際，美國國防部長艾斯培24日投書《華爾街日報》，以「五角大廈準備好對抗中國」（The Pentagon is Prepared for China）為題，指美方正全面加強國防實力，以應對中共軍事威脅，但也呼籲各國必須審慎思考與共軍的任何來往，以免助紂為虐。

艾斯培指出，中國人民解放軍8月1日慶祝建軍93週年時，中共總書記習近平再次強調要建設解放軍成為世界級軍隊，這大大提醒美國及其盟邦，全球已進入自由開放的國際秩序，以及中共專制體制之間的競爭時代。

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艾斯培表示，與美軍不同，解放軍服從的不是國家或憲法，而是中共。一個更加強大的解放軍，將助長中共推展其渴望的單一國際體系，以及一套經常是不利於美國和盟邦的經濟和外交政策模式。因此，所有尋求自由和開放秩序下安全和繁榮的國家，必得深思解放軍提出的接觸、訓練和技術交流。

解放軍的現代化是全球必須探討及有所準備的大事，如同美國和西方國家曾研究和應對前蘇聯軍隊。解放軍公開宣稱，將在2035年完成軍隊現代化，並在2049年成為世界級軍隊，包括充實傳統武器，擁有先進的網路、太空、電子戰實力，以及用以強化極權控制的人工智慧（AI）技術。

艾斯培強調，美國國防部已在全面回應中共的野心，首先且也是最重要的，美國必須擁有一個能在陸、海、空、太空和網路等各領域震懾對手及取勝的軍隊，以便與中共長期競爭。美方正對此做出努力，包括投資研發進階的傳統武器，以及高超音速飛彈、5G通訊、空中和導彈綜合防禦系統及AI技術等對於美軍維持未來數十年競爭優勢有幫助的領域。

其次，美方正在擴大及強化與盟邦夥伴的聯繫，以培養不斷挑釁鄰邦的中共無法企及的「非對稱優勢」。第三，美方也持續協助全球盟邦發展防禦實力，包括透過「海上安全動議」（Maritime Security Initiative），撥款約3.94億美元，協助鞏固印太地區夥伴的海軍實力。

艾斯培強調，類似的協議反映美國堅定維繫對友邦承諾，支持各國主權，以及捍衛帶來數十年穩定和繁榮的自由、開放國際秩序的決心。因此，他呼籲所有國家重新檢視，甚至考慮對自身與中共解放軍的關係設限，以免助長中共不懷好意的野心。

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