東地中海緊張局勢升溫 土國總統怒批希臘「製造混亂」

地中海東部緊張局勢升溫，土耳其總統艾多根怒批希臘「製造混亂」。（美聯社）

2020-08-25 11:25:15

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其和希臘近日在地中海東部的緊張局勢升溫，土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）24日怒批，希臘在東地中海「製造混亂」，並強調，必要時將不排除動用武力捍衛主權。

綜合外媒報導，土耳其國防部23日表示，將在今（25）日於地中海東部進行海上軍演。希臘當局24日隨即對海上船舶發布有關航行、氣象等安全資訊的「航行警告」（NAVTEX），宣布將在同地進行空軍、海軍聯合軍演，此舉激怒土耳其當局。

請繼續往下閱讀...

艾多根怒批，希臘無權在土耳其主權地區發布「航行警告」，此舉是一種「破壞行為」，危害地區所有船隻的航行安全，製造混亂局面。並強調，即日起希臘必須為所有衝突負責。艾多根也表明，針對試圖阻止土耳其在東地中海行動者，必要時會不惜動用武力，捍衛土耳其的權利。

土耳其日前宣布，將研究船奧魯克雷斯（Oruc Reis）在地中海東部爭議性地區的探勘行動延長至27日，引發爭議，希臘多次批評土耳其的探勘行動違法，發布「航行警告」等行為也是為了回應土耳其延長探勘等行動。希臘政府發言人佩特薩斯（Stelios Petsas）表示，希臘在外交和行動上皆做出冷靜而積極的回應，將盡一切努力保衛國家主權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法