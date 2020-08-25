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    軍情動態》美M1A2C型戰車首度實彈射擊 影片曝光超震撼！

    2020-08-25 10:31:22
    率先換裝M1A2C型戰車的第8騎兵團第3營，日前進行首次實彈射擊。（圖擷取自美軍第8騎兵團第3營Twitter）

    率先換裝M1A2C型戰車的第8騎兵團第3營，日前進行首次實彈射擊。（圖擷取自美軍第8騎兵團第3營Twitter）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍部隊換裝M1A2C型戰車，率先換裝此型戰車的第8騎兵團第3營，日前已在德州胡德堡進行首次實彈射擊。

    綜合外媒報導，第8騎兵團第3營隸屬於第1騎兵師的第3裝甲旅，該旅又有「灰狼旅」之稱，駐紮在德州胡德堡，而第8騎兵團第3營上週在胡德堡的靶場進行實彈射擊。

    第3營指揮官辛克萊爾中校（Nicholas Sinclair）表示，目前正在做的就是測試M1A2C型戰車武器系統的射擊能力，確保主砲在實彈射擊過程中不會傷害戰車組員。辛克萊爾提到，M1A2C在左後方有個輔助動力裝置，可讓戰車在引擎未運轉的狀態下仍可正常使用車內電子裝置，同時也能降低油耗，更加安靜為車用電池充電。

    辛克萊爾也提到，火控系統也獲得改進，讓射手與車長能夠更快瞄準目標並提升精準度，射控系統的零件數量也減少許多，更換與維護零件更加簡單。

    M1A2C新增輔助動力裝置，火控系統、防彈性能、聯合戰術無線電系統、車體配電裝置、發電機等裝置都獲得升級。（圖擷取自美軍DVIDS）

    M1A2C新增輔助動力裝置，火控系統、防彈性能、聯合戰術無線電系統、車體配電裝置、發電機等裝置都獲得升級。（圖擷取自美軍DVIDS）

    M1A2C原名為「M1A2 SEPV3」，美國陸軍指出，此次M1A2C升級擷取了美軍在伊拉克戰爭期間的使用經驗，除了新增輔助動力裝置及升級火控系統外，防彈性能、聯合戰術無線電系統、車體配電裝置、發電機等裝置都獲得升級。

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