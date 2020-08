軍情動態》美M1A2C型戰車首度實彈射擊 影片曝光超震撼！

2020-08-25 10:31:22

〔即時新聞/綜合報導〕美國陸軍部隊換裝M1A2C型戰車,率先換裝此型戰車的第8騎兵團第3營,日前已在德州胡德堡進行首次實彈射擊。

綜合外媒報導,第8騎兵團第3營隸屬於第1騎兵師的第3裝甲旅,該旅又有「灰狼旅」之稱,駐紮在德州胡德堡,而第8騎兵團第3營上週在胡德堡的靶場進行實彈射擊。

第3營指揮官辛克萊爾中校(Nicholas Sinclair)表示,目前正在做的就是測試M1A2C型戰車武器系統的射擊能力,確保主砲在實彈射擊過程中不會傷害戰車組員。辛克萊爾提到,M1A2C在左後方有個輔助動力裝置,可讓戰車在引擎未運轉的狀態下仍可正常使用車內電子裝置,同時也能降低油耗,更加安靜為車用電池充電。

辛克萊爾也提到,火控系統也獲得改進,讓射手與車長能夠更快瞄準目標並提升精準度,射控系統的零件數量也減少許多,更換與維護零件更加簡單。

M1A2C原名為「M1A2 SEPV3」,美國陸軍指出,此次M1A2C升級擷取了美軍在伊拉克戰爭期間的使用經驗,除了新增輔助動力裝置及升級火控系統外,防彈性能、聯合戰術無線電系統、車體配電裝置、發電機等裝置都獲得升級。

First Round on the new M1A2SEPV3. Hit the panel! @1stCavalryDiv @1stcav3bct #HonorAndCourage #OnTheWay pic.twitter.com/irEwksMJEu