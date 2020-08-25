示威者遭車撞傷、警射傷 議員提告被撤 律政司挨批沒人性

針對去年「反送中」示威期間，先是有車輛撞傷示威者，之後又有警員開槍射傷一名男學生，民主黨立法會議員許智峯對此發起檢控，不過兩案在律政司去信法庭後，均遭法院撤回。（圖擷自許智峯 Ted Hui Chi Fung臉書）

2020-08-25 09:00:35

〔即時新聞／綜合報導〕去年港民發起「反送中」示威，期間先是有車輛撞傷示威者，之後又有警員開槍射傷一名男學生，民主黨立法會議員許智峯對此發起檢控，不過兩案在律政司去信法庭後，均遭法院撤回，散庭後不少旁聽人士追鬧律政司代表，大罵「垃圾！」、「沒人性」。

香港去年發生反送中示威，港府在去年10月間更宣布訂定《禁蒙面法》，引發港人進一步大規模示威抗議，在這期間則發生不少迫害示威者的大小事件，其中在去年10月6日時，曾有3名示威者在深水埗遭1輛沖上人行道的計程車撞傷，其中1名23歲女子被撞斷腳，至於駕駛計程車的59歲司機鄭國泉則遭群眾拖出車外圍毆，亦頭破血流。之後於去年11月11日期間，21歲香港專業教育學院柴灣院校學生周柏均在參與反送中示威時，更遭港警以實彈射中腰部，並導致一個腎及部分肝臟被切除。當時兩起事件均引發外界議論。

請繼續往下閱讀...

港媒報導指出，立法會議員許智峯日前對此提出私人檢控，對撞傷示威者的司機及開槍的警員提出控告，兩岸原本均獲得法庭批出傳票傳召被告審理，不過律政司兩度去信法庭表明將介入，同時也申請撤銷檢控，24日時律政司正式在西九龍裁判法院申請撤回兩宗案件，主任裁判官羅德泉也批准律政司要求，撤回所有案件。

律政司指稱，警方獨立調查小組已全面調查相關指控，其中深水埗計程車司機一案，律政司稱被告案發時遭人用武器襲擊，撞車後有3個人下車，未能證明被告當時控制車輛危險駕駛。律政司稱因無足夠證據證明指控、沒有合理機會達至定罪、表證亦不會成立，故申請撤控。至於西灣河開槍警長的部分，律政司則稱被告是為防止罪案或出於自衛開槍，且證據不足以證明被告的武力超出法律准許的程度，亦無足夠證據支持控罪，因此律政司介入並申撤銷檢控。對於律政司說法，法庭均批准撤銷檢控傳票。

昨日散庭後，不少旁聽人士不斷追鬧律政司代表，並痛罵「垃圾！」、「冇人性（沒人性）」。針對這項結果，許智峯也怒斥律政司推翻法庭傳票決定，是對受害人傷口撒鹽，並坦言對結果感到失望及憤怒，批評律政司以扼殺公民透過法治、以私人檢控權利爭取公義，以政治、人治凌駕法治。他也抨擊律政司司長鄭若驊濫用權力，意圖封殺港人以私人檢控爭取公義的權利。對此他將持續與律師團隊商討，考慮提出司法覆核。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法