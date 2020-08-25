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    為川普造勢！美共和黨全代會登場 伊凡卡稱謂引爭議

    美國共和黨全國代表大會正式揭幕，共和黨也在大會中正式提名現任美國總統川普與副總統彭斯，為共和黨總統副總統候選人。圖為北卡羅萊納州夏洛特市的大會現場。（美聯社）

    美國共和黨全國代表大會正式揭幕，共和黨也在大會中正式提名現任美國總統川普與副總統彭斯，為共和黨總統副總統候選人。圖為北卡羅萊納州夏洛特市的大會現場。（美聯社）

    2020-08-25 00:58:37

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國共和黨全國代表大會24日正式揭幕，於華府與北卡羅萊納州夏洛特市（Charlotte）以現場及視訊的方式召開，共和黨也在大會中正式提名現任總統川普與副總統彭斯，為共和黨總統、副總統候選人。

    綜合外電報導，彭斯已經抵達夏洛特市，並於會議中發表簡短演說，誓言將竭盡所能地確保川普連任，並談論支持擁槍、支持警察、反對墮胎等與民主黨相左的議題。總統川普也已經動身前往夏洛特市，將會在會議中短暫露面，並且於27日在白宮南草坪發表他的提名演說。

    本次的共和黨全國代表大會於24日揭幕，將於27日結束，第1天的講者還有美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、參議員史考特（Tim Scott）、川普長子小唐納（Donald Trump Jr.），與對川普相當忠誠的眾議員蓋茨（Matt Gaetz）及喬丹（Jim Jordan）等等。

    此外，在大會開始前，川普競選網站公布的與會名單中，竟稱川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）為「尊敬的（Honorable）伊凡卡．川普」，引起外界質疑被川普任命為白宮顧問、缺乏政治經驗的伊凡卡，是否配得上「尊敬的」頭銜。根據往例，「尊敬的」通常只會被用來稱呼法官、總統、州長，與參議院批准的聯邦高級官員。

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