日本紀伊國屋常設台灣書專區 謝長廷：有助加深台日交流

駐日代表謝長廷今天在駐日文化中心主任王淑芳（中）和紀伊國屋書店高島屋分店店長舟木幹男等人陪同下，參觀常設的台灣中文書籍專區。（記者林翠儀攝）

2020-08-24 21:57:37

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕駐日代表謝長廷今天參觀日本紀伊國屋書店內常設的台灣中文書籍販售專區，他表示，這個專區的設置，對於加深台日交流有很大幫助，越來越多日本人想更深入瞭解台灣文化、歷史或是特色，有這個專區讓他們能更方便買書。紀伊國屋書店高島屋分店店長舟木幹男表示，專區從20日開賣，4天來賣掉300多本台灣書，讀者的反應非常熱烈。

紀伊國屋書店從20日起在新宿高島屋分店，開闢第一個常設的台灣中文書籍販售專區，首批由台灣紀伊國屋書店店員協助，精選包含日本作家的中譯版作品、台灣在地文學小說、非文學類、繪本、童書、料理實用書到中文漫畫書等，共2000種約3000本繁中書籍。

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書店內除了常設的專區之外，在靠近入口處的活動專區還加碼增設了台灣書櫃，上頭擺放中文暢銷書以及與前總統李登輝相關的多本書籍。

謝長廷今天親自到書店參觀，馬上就選了一本日本學者井尻秀憲著作的「李登輝的實踐哲學」讓秘書拿到櫃檯結帳，後來又翻閱了台籍作家東山彰良的直木賞小說「流」的中譯本，謝長廷說，一本小說大概只要2、3個小時就能看完，如果是哲學類的學術書籍就要花久一點的時間。

謝長廷表示，他發現專區陳列的書籍不僅有觀光旅行的書，還有很多有深度思想的書，從展示書籍也可以看到台灣年輕人在看什麼、正在流行什麼，他認為有幫助，這對加深台日交流的深度和多元化很有幫助，對旅日台灣人也很便利，像他以後就知道可以來這裡買書了。

店長舟木10多年前曾在紀伊國屋美國西雅圖分店服務，當時負責中文書籍的部門，他表示，紀伊國屋成為當地代訂中文書的權威，被稱為是美國最棒的中文書店，很久以前他就向公司提議設置台灣中文書專區，今年終於在他擔任店長的高島屋分店實現，他非常開心。舟木非常喜歡台灣，雖然無法直接閱讀中文著作，但他非常喜歡繪本作家幾米，自稱是「幾米粉絲」。舟木希望疫情穩定後，能邀台灣作家到店裡舉辦簽書會等活動。

舟木也表示，他知道有很多日本人很喜歡台灣，或到日本工作、留學的台灣人也很多，很多人想讀台灣書，希望專區的設置能滿足這些客人的需求。

據了解，紀伊國屋書店的社長高井昌史對於成立台灣中文書專區相當積極，曾為此拜訪駐日代表處，曾任文化部人文出版司司長的駐日台灣文化中心主任王淑芳也從中大力協助。

日本紀伊國屋書店副社長森啟次郎（左），陪同駐日代表謝長廷參觀台灣書專區。（記者林翠儀攝）

駐日代表謝長廷拿起台籍作家東山彰良的直木賞小說「流」，說他大概2、3個小時就能看完一本小說。（記者林翠儀攝）

日本紀伊國屋書店新宿高島屋分店入口處貼了台灣直接輸入中文書的海報，十分搶眼。（記者林翠儀攝）

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