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日本搶攻春節觀光商機 台灣年味滿點

台灣燈籠將在春節期間於大阪難波難波SkyO點燈。（業者提供）

台灣燈籠將在春節期間於大阪難波難波SkyO點燈。（業者提供）

2020-01-23 17:44:30

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕春節期間因為有大量的台港中旅客的造訪，日本的農曆年味也愈來愈重，除了台灣觀光協會25日起在大阪難波舉辦「台灣週」活動之外，來自台灣的「誠品生活日本橋」也有特別企畫，24日除夕夜延長營業到晚上11點，另外西武百貨和陽光水族館合作，只要消費達標持護照就能參加抽紅包的活動。

台灣觀光協會為慶祝去年日本旅客訪台人數突破200萬人次，今年與南海電鐵首次合作，從1月25日到2月2日間舉辦「台灣週in難波」活動，活動期間在大阪南海難波站的難波CITY、難波PARKS和難波SkyO購物滿5000圓以上就可以參加抽獎，台灣旅客購物還享有特別的優惠。

另外為宣傳今年的2月8日在台中舉辦的台灣燈節，觀光協會也在難波SkyO北側一樓入口設置了450個台灣燈節，將現場裝點出濃濃的台灣年味。

去年9月底正式在東京日本橋開幕的「誠品生活日本橋」，今年首次迎接進軍日本的第一個春節，為了讓日本民眾體驗誠品在台灣深夜營業的氣氛，特別在24日除夕夜將營業時間從晚間9點延長到11點。

由於24日剛好又是星期五，誠品生活將活動命名為「台灣Relax Day」，希望日本民眾在週末夜趁機來「鬆一下」，書店內還準備了台灣春節相關的電影放映，現場還有蘿蔔糕現場教學，台日混血作家一青妙將配合廚師製作進行解說，誠品生活也推出購物送「福」字春聯和抽紅包壓歲錢活動。

位於東京池袋的西武百貨也看準台灣等華人圈旅客的到訪，在春節期間推出僅限外國旅客參加的消費抽紅包的活動，從即日起到2月9日止，只要在西武百貨池袋本店購物買5000圓或持太陽城陽光水族館、陽光60瞭望台入場券即可抽獎。

台灣觀光協會與大阪南海電鐵合作，從25日起大阪難波車站舉辦台灣週活動。（業者提供）

台灣觀光協會與大阪南海電鐵合作，從25日起大阪難波車站舉辦台灣週活動。（業者提供）

位於東京誠品生活日本橋將在24日除夕夜延長營業時間到晚間11點，舉辦充滿台灣年味的團圓活動。（業者提供）

位於東京誠品生活日本橋將在24日除夕夜延長營業時間到晚間11點，舉辦充滿台灣年味的團圓活動。（業者提供）

位於池袋竹太陽城陽光水族館與西武百貨合作，在春節期間舉辦消費抽紅包活動。（業者提供）

位於池袋竹太陽城陽光水族館與西武百貨合作，在春節期間舉辦消費抽紅包活動。（業者提供）

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