各國頻傳中國不明包裹 謝長廷：要有危機意識、提高警覺

歐美近日頻傳有民眾收到中國的不明種子，台灣也有民眾收到從中國寄出的不明土壤，我駐日代表謝長廷（見圖）今日表示，日本三個月前也有類似案例，大家要有危機意識，提高警覺。（記者林翠儀攝）

2020-07-29 23:56:59

〔即時新聞／綜合報導〕歐美近日頻傳有民眾收到中國的不明種子，台灣也有民眾收到從中國寄出的不明土壤，中國外交部發言人汪文斌稱「郵件單據屬於偽造」；對此，我駐日代表謝長廷今（29）日表示，日本三個月前也有類似案例，大家要有危機意識，提高警覺。

綜合媒體報導，英國、美國近日相繼傳出，有民眾收到來自中國的不明包裹，內容物都是未知的植物種子；美國至少27州都已發布通告，呼籲民眾勿擅自種植，並將種子交由當地農業部門處理。

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我國日前也有民眾指出，自己無故收到中國寄來的包裹，經過防檢局檢查發現是混合培養土，現已完成銷毀；而加拿大29日也爆出，有人收到來自「台灣R.O.C」及「中華郵政」字樣的「種子包裹」，中華郵政證實該件為「境外貨轉郵件」，目前正要求廠商查詢當中。

中國外交部發言人汪文斌28日指稱，美國郵政收到含有植物種子的包裹，經過中方與中國郵政確認後，「判定這批郵件上的中國郵政面單（單據）屬於偽造」；他並稱，中國郵政已商請美國郵政「將這批假郵件退回中國」，以便中方展開調查。

駐日代表謝長廷今在臉書發文表示，日本在三個月前，茨城縣一位婦女收到來自台灣的不明包裹，她當時因懷疑個資外洩而沒有打開，日本《朝日新聞》也有刊登報導；之後經調查發現，包裹的信箱聯絡人竟與台灣涉入共諜案在押的嫌犯同名同姓，「我想這應該不是巧合，但因在外忙碌沒有再繼續追蹤，大家還是要有危機意識，提高警覺才好」。

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