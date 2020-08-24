小網紅3歲就胖到35公斤 中國離譜爸媽為拍吃播瘋狂強餵

近期中國有位3歲的吃播小網紅「佩琪」（見圖）引起中國網友關注，因為佩琪的父母疑似把她當作搖錢樹，不僅出現強迫進食的跡象，年僅3歲的佩琪就被餵食到35公斤。（圖擷取自微博）

2020-08-24 20:28:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期疑似陷入缺糧困境，中共總書記習近平更在中國發動「惜食」活動，中共當局也對境內盛行的「吃播」進行整改；近期中國有位3歲的吃播小網紅「佩琪」引起中國網友關注，因為佩琪的父母疑似把她當作搖錢樹，不僅出現強迫進食的跡象，年僅3歲的佩琪已被餵食到35公斤。

綜合外媒報導，原先佩琪的父母只是常在網路上分享她玩耍、吃東西的影片，結果因為有網友留言覺得看到佩琪吃東西很療癒，「看她吃東西很有食慾」，也有其他家長很羨慕佩琪很會吃，結果佩琪的父母發現有利可圖，就動起吃播的歪腦筋。

請繼續往下閱讀...

佩琪的父母幫她在影片平台申請帳號後，把佩琪當作吃播小網紅開始經營，開始餵她吃下大量高熱量的食物，包括漢堡、炸雞、可樂、泡麵、烤肉等，結果吸引大批網友觀看，雖然粉絲只有5000多人，但有影片的瀏覽量高達5.6萬次。

然而佩琪的父母疑似把她當作搖錢樹，佩琪才2歲半體重就25公斤了，而今年5月時3歲的佩琪還胖到30公斤，結果父母仍不顧她的健康繼續瘋狂餵食，才過3個月就胖到35公斤，引起中國網友擔心，紛紛呼籲佩琪父母不要再強餵；但佩琪父母不僅不領情，還痛罵網友多事、「不愛看別看」，且還有網友發現，佩琪父母疑似不顧她抗拒進食，還哄騙佩琪繼續吃更多的食物，最後忍無可忍的中國網友直接向當局舉報，隨後這些影片全數下架。

佩琪（見圖）的父母疑似把她當作搖錢樹，佩琪才2歲半體重就25公斤了，而今年5月時3歲的佩琪還胖到30公斤，結果父母仍不顧她的健康繼續瘋狂餵食，才過3個月就胖到35公斤。（圖擷取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法