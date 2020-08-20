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    虛擬進食！ 中國興起「無實物」吃播 網驚：這演技不得了

    「無實物」吃播主認真吃著「紐奧良雞腿堡」。（圖擷取自微博）

    「無實物」吃播主認真吃著「紐奧良雞腿堡」。（圖擷取自微博）

    2020-08-20 15:57:55

    〔即時新聞／綜合報導〕山不轉路轉！中國近期陷入糧食危機，中共總書記習近平下令禁止用餐浪費，央視甚至直接批評大胃王「吃播主」浪費食物，導致許多網紅遭封殺或改名，「吃播界」一時風聲鶴唳，不過也有聰明人改做「無實物」吃播，中國網友看了紛紛笑回，「哈哈哈哈真是節約糧食」、「這是食物隱形了吧！太有食慾了哈哈哈哈！」

    中國網友分享了一段「無實物」吃播影片，只見「吃播主」拿起一包速食店的紙袋，再從中掏出一盒盒的雞塊、紐奧良雞腿堡、帕尼尼等食物，一手戴著塑膠手套，一手煞有其事的抓著一樣樣食物進食，動作、表情、聲音都超級到位，甚至還有吃水餃的環節，生動的演技讓人難以移開視線，彷彿真的有看不見的食物被吃掉一樣，默默跟著餓了。

    對此，中國網友紛紛笑回，「國家一級演員」、「他是怎麼做到無實物表演卻把我整餓的」、「我一度快以為是我不夠聰明，所以才看不見那個漢堡」、「看他吃空氣吃得好香，問一下這空氣多少錢一斤？」，還有人表示，「這挺好，不浪費，也不用擔心發胖，還能鍛煉演技，說不定吃著吃著就飽了，空氣吃飽了」、「我一直以為他嘴上沾了渣，結果是唇釘（大笑）」、「有沒有好心人給他後期P上食物」。

    「無實物」吃播主認真吃著「雞塊」，甚至不忘沾上「糖醋醬」。（圖擷取自微博）

    「無實物」吃播主認真吃著「雞塊」，甚至不忘沾上「糖醋醬」。（圖擷取自微博）

    「無實物」吃播主的動作、表情、聲音都超級到位。（圖擷取自微博）

    「無實物」吃播主的動作、表情、聲音都超級到位。（圖擷取自微博）

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