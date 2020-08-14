禁吃播倡惜食 中國重回計畫經濟有跡可循

中國河北省邯鄲市一家餐廳裡，餐桌上放置「節約糧食、杜絕浪費」標語。（法新社）

2020-08-14 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中國當局近日積極呼籲民眾節約食物、避免浪費，中國國家發展和改革委員會也於十一日發布「汽車零部件再製造管理暫行辦法（徵求意見稿）」，諮詢民眾對於汽車零件回收再利用的看法，浙江省杭州市戴村鎮甚至推出「工分寶」，要求農民累積「工分」與「信用值」，自由亞洲電台認為，這些措施不只是習近平亂政的表現，也是中國試圖重回計畫經濟的跡象。

中國國家主席習近平十一日下令，要求全中國社會營造「浪費可恥、節約為榮」的氛圍，堅決制止「舌尖上的浪費」後，中國政府機構、官媒與企業紛紛呼籲民眾節約飲食，並且禁止大胃王吃播。

請繼續往下閱讀...

中國官媒人民日報發起「光盤挑戰大賽」；社群網站微博將整治平台上的大胃王吃播內容，呼籲民眾節約食物的關鍵字，頻頻登上微博熱搜；官媒央視也特別引述聯合國糧農組織（FAO）的數據，指出全球每九人中就有一人挨餓，批評大胃王吃播是嚴重浪費；湖北省武漢市、福建省福州市、黑龍江省哈爾濱市的餐飲行業協會則接連發起「N-1」點餐倡議，呼籲民眾點菜時少點一人份，如果不夠吃再加點，避免浪費。

中國短影片社群平台「抖音」、「快手」也下架多部大胃王影片，甚至有大胃王直播主的帳號直接被刪除，用戶只要搜尋「吃播」、「大胃王比賽」等關鍵字，網站就會跳出勿浪費食物的宣導標語。「抖音」與「快手」的負責人皆於十二日晚間表示，針對假吃、催吐、宣揚量大多吃的帳號，平台將祭出刪影片、關直播、封鎖帳號等懲罰。

中國全國人大也計畫訂定「惜食法」，全國人大常委會法工委行政法室一級巡視員張桂龍指出，中國的糧食供需一直處於「緊平衡」，雖然不至於缺糧，但也禁不起毫無節制的浪費。中國演出行業協會網路表演（直播）分會也於十三日發布公告，禁止直播中出現假吃、催吐、獵奇、宣揚量大多吃、暴飲暴食，與其他鋪張浪費的行為。

但前中國華東政法大學副教授兼律師張雪忠批評，中國真正怵目驚心的浪費，都是政府支出，而不是民間消費，政府要求民眾節約、反對浪費，是件滑稽的事。

自由亞洲電台訪問從事汽車製造業的吳先生，指出當局回收汽車零件再利用的做法，應是為了減少對進口零件的依賴，但中國的汽車製造業其實還沒有能力完全不靠進口。而「工分寶」則被中國當局包裝為鄉村數位治理改革的一部分，但採用「工分」、「信用值」衡量農民的貢獻與收入，難免讓人聯想到文革時期的人民公社。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法