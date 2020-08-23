靠投資移民賺錢 賽普勒斯竟賣「黃金護照」給罪犯

《半島電視台》23日爆料，賽普勒斯曾將「黃金護照」賣給曾經因洗錢、詐欺、貪汙等原因被定罪的罪犯。圖為賽普勒斯護照示意圖。（法新社）

2020-08-24 00:01:08

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕歐洲地中海島國賽普勒斯從2013年起對外販售「黃金護照」，透過授予外國投資人公民身分，交換至少215萬歐元（約7439萬新台幣）的投資，鼓勵投資移民。但《半島電視台》23日爆料，賽普勒斯甚至將「黃金護照」賣給曾經因洗錢、詐欺、貪汙等原因被定罪的罪犯。

《半島電視台》掌握超過1400本在2017年至2019年間，被出售的賽普勒斯護照的相關申請資料，發現申請者主要來自俄羅斯、中國、烏克蘭，像是今年3月因為替北韓駭客行動洗錢超過1億美元（約29.4億新台幣），而遭美國制裁的中國公民李家東，與因貪腐案被烏克蘭政府調查的烏克蘭能源公司Burisma的創辦人茲洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky），都順利買到了賽普勒斯護照。

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想要拿到賽普勒斯的「黃金護照」，必須在賽普勒斯投資至少215萬歐元，並且沒有犯罪紀錄，於申請時附上自己的資格證明，賽普勒斯政府也聲稱他們會審核申請者的資格。

歐盟會員國賽普勒斯從2013年推出「黃金護照」後，已經藉此賺進至少70億歐元（約2422億新台幣），但歐盟多次要求賽普勒斯停止販售護照，並在去年1月警告，「黃金護照」可能會讓犯罪組織進入歐盟國家。

賽普勒斯政府直到去年5月才調高「黃金護照」的申請條件，禁止正在接受調查、被通緝、被定罪、受到國際制裁的申請者申請，並且通過新法，授權政府溯及既往取消已經核發的賽普勒斯護照，包含受到國際刑警組織（Interpol）通緝、在購買護照的十年內受到國際制裁公民，都有機會被收回護照。

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