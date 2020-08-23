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    被大叔大媽惡意跟蹤滋擾！黃之鋒：查出藍絲車主就是警長

    黃之鋒（左）表示，他查到跟蹤騷擾他的藍絲所駕駛的車，就跟一名香港在職警長同名同姓，該車登記地址更是位於一處警員宿舍。圖為黃之鋒今天遭一群人跟蹤指罵。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

    黃之鋒（左）表示，他查到跟蹤騷擾他的藍絲所駕駛的車，就跟一名香港在職警長同名同姓，該車登記地址更是位於一處警員宿舍。圖為黃之鋒今天遭一群人跟蹤指罵。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

    2020-08-23 23:29:04

    〔即時新聞／綜合報導〕前香港眾志秘書長黃之鋒今日下午遭藍絲（親中建制派支持者）大叔大媽跟蹤，並集體瘋狂辱罵他及友人。對此，黃之鋒表示，他查到藍絲所駕駛的車，就跟一名香港在職警長同名同姓，該車登記地址更是位於一處警員宿舍，讓黃芝鋒不禁怒轟，「這就證明警長是有協助烏合之眾，對民主派政治人物進行滋擾」。

    黃之鋒今日在臉書發文指出，他在今日下午與朋友前往香港山頂公園一同遛狗，一路上發現被一輛車跟蹤，而後該車的6名藍絲大叔大媽在抵達山頂、下車後更瘋狂對他進行辱罵與滋擾，之後更有大媽打電話糾人加入集體辱罵黃之鋒與其友人的行列。

    對此，黃之鋒表示：「經過簡單調查以後，我發現該車輛的登記地址，竟然是位於利安道的順利紀律部隊宿舍，而登記車主姓名亦巧合得不能再巧合，跟一名在職警長同名同姓，即藍絲是使用警長登記車輛，對我進行滋擾。」

    黃之鋒指出：「本來我也未能核實這6名有失儀態的藍絲，到底是何方神聖，有著什麼來歷；但可能他們不為意的是，車輛登記人和地址，根本就是輕易可以到手的公開資料，這就證明原來警長是有協助烏合之眾，對民主派政治人物進行滋擾。」

    「結果經已水落石出，想不到藍絲一個平平無奇的行動，竟讓我們知悉警隊的角色和定位，不單是對相關滋擾工作視而見，而更是『一條龍服務』，提供車輛予牠（他）們針對特定政治人物進行滋擾。」黃之鋒怒轟：「對於黑警有何答覆，我實在拭目以待。」

    對此，網友紛紛在下方留言提醒，「之鋒，小心人身安全啊！」、「之鋒保重。大家都擔心你嘅安全。希望逢凶化吉」。

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