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    白羅斯總統批外國煽動抗議 下令加強邊境保衛

    白羅斯總統盧卡申科（圖中）22日前往邊境的格羅德諾軍事單位視察，下令軍隊全面進入戰備狀態。（歐新社）

    白羅斯總統盧卡申科（圖中）22日前往邊境的格羅德諾軍事單位視察，下令軍隊全面進入戰備狀態。（歐新社）

    2020-08-23 11:18:50

    〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯示威延燒多日，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）怒批抗議活動受到西方國家的煽動，22日下令軍隊進入戰備狀態，並要求國防部長採取「嚴厲措施」，以捍衛國家領土完整。

    綜合外媒報導，盧卡申科22日前往白羅斯與波蘭邊境的格羅德諾（Grodno）軍事單位視察，盧卡申科指控，北約組織（NATO）在波蘭和立陶宛的駐軍正在白羅斯邊境「嚴重煽動」，並下令白羅斯軍隊全面進入戰備狀態，加強邊境保衛。

    白羅斯也預計將在28日到31日之間，於格羅德諾地區進行大規模軍演。盧卡申科表示，白羅斯軍隊必須保護國家的領土完整，將採取最嚴格的措施。

    立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）則否認白羅斯的指控，並提到，盧卡申科試圖以「外部威脅等毫無根據的虛假言論」，轉移大眾對白羅斯內部問題的關注。立陶宛外交部22日也表示，美國副國務卿畢根（Stephen Biegun）下週預計將訪問立陶宛和俄羅斯，針對白羅斯議題進行會談。

    白羅斯日前因執政26年的總統盧卡申科再度連任，涉嫌選舉舞弊，引白羅斯民眾不滿，爆發國內最大規模的示威抗議活動。據報導，上週有超過十萬人走上街頭，要求盧卡申科下台。尋求重新選舉的反對派也呼籲，今（23）日再度進行大規模抗議。

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