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    許願池撈出400公斤錢海！美水族館花2週清點 終於公布金額了

    北美一間水族館受疫情影響，館方決定將許願池的錢幣撈出來先行應急，結果總共撈出了400公斤重的硬幣，在花了2週清點後，終於算出總額為8563.71美元（約新台幣25萬1760元）。（擷取自粉專「NC Aquarium at Pine Knoll Shores」）

    北美一間水族館受疫情影響，館方決定將許願池的錢幣撈出來先行應急，結果總共撈出了400公斤重的硬幣，在花了2週清點後，終於算出總額為8563.71美元（約新台幣25萬1760元）。（擷取自粉專「NC Aquarium at Pine Knoll Shores」）

    2020-08-22 18:10:15

    〔即時新聞／綜合報導〕各國觀光相關產業受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，北美一間水族館也因此大受影響，館方日前決定將許願池14年來民眾投下的硬幣撈出來先行應急，結果總共撈出了400約公斤重的硬幣，在花了2週清點後，終於算出總額為8563.71美元（約新台幣25萬1760元）。

    美國北卡羅來納州海岸水族館本月9日在臉書PO文說，他們關閉了館內9公尺高的瀑布許願池，清點14年來所有遊客投下的硬幣，沒想到撈出來裝到桶子裡，竟足足有100加侖（約375公升）。館方表示，這筆錢將用以支付水族館營運和照顧動物的健康，將在一週內清點完畢，並邀請網友猜測硬幣總額。

    不過，經過一個多星期，水族館都沒有傳來消息，直到今（22）日，館方才在臉書PO文說，「我們低估了清潔、分類和清點所有硬幣所需的時間」。館方指出，他們的員工花了10多個小時在銀行硬幣櫃檯處理硬幣。最後，清點出總額為8563.71美元（約新台幣25萬1760元）。

    館方重申，這筆錢將用於動物健康保健，「我們很高興可以找到這意外的寶藏」。另外，在上一篇留言處，有一位女網友正確猜對小數點前的總金額（8563美元），館方也已發送訊息和她聯絡，疑似要給她一份驚喜小禮物。

    對此，其他網友也紛紛留言說，「雖然這很多了，但我本來以為金額會更高」、「清點工作看起來很辛苦」、「謝謝你們解決了美國硬幣短缺的問題」、「太有趣了」、「裡面會不會還有甚麼貴重物品」、「看來許願的人都很小企」。也有網友計算，以水族館開設14年收到8563美元，平均1天許願池收到的金額為1.67美元（約新台幣49元）。

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