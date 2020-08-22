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    首頁　>　國際

    脫歐第7輪談判觸礁 歐盟:現階段無法達成協議

    2020-08-22 01:59:01

    〔中央社〕歐洲聯盟本週與英國結束脫歐第7輪談判仍未有實質進展，歐盟甚至感嘆退步多於前進，現階段無法達成協議，但歐洲議會重申10月底仍是批准脫歐協議期限。

    歐盟負責英國脫歐談判的首席代表巴尼耶（Michel Barnier）今天表示，本週與英國展開脫歐第7輪談判，可惜在公平競爭及許多其他領域都未達成共識，甚至「很多時候，感覺後退多於前進」。

    巴尼耶指出，如果沒有同意共同的規則，就不會達成任何國際協議，但英國似乎無意在相關問題上取得進展，現階段英國與歐盟不可能達成協議，他並感嘆「不明白為什麼要浪費寶貴的時間」。

    英國雖然在1月31日脫歐，但直至2020年12月31日都還在過渡期內，因此得遵守歐盟規定，雙方今年展開多輪談判協商未來經貿協議等關係安排，但一直未有實質進展。

    由於英國已表示無意延長過渡期，因此為了讓脫歐協議在2021年1月1日正式生效，歐盟時間表是最遲必須在今年10月底之前準備完整的脫歐協議法律文本，讓歐洲理事會和歐洲議會有足夠的時間審視。

    歐英脫歐最新談判陷泥淖，歐洲議會歐盟及英國協調小組主席麥克亞力斯特（David McAllister）今天也表示談判浪費寶貴時間，沒有任何有意義的進展，希望能在最後一分鐘達成更好協議的想法不僅無助，且可能有害。

    麥克亞力斯特強調，歐洲議會在同意協議之前需要時間仔細審視，10月底仍然是批准協議的期限。

    若歐英今年底未達成貿易談判，明年起改徵收關稅將衝擊各自經濟。雙方目前在漁業問題、公平競爭保障等方面的分歧仍大，例如英國水域開放程度，及英國是否保持與歐盟一致的市場監管法規等，歐盟期盼英方明確承諾。（編輯：徐睿承）

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