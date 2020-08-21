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    中資影音平台禁來台 國台辦跳腳：追隨西方反中勢力

    對於台灣嚴審、限制中資赴台投資，禁止台灣業者代理或經銷中國OTT及相關商業服務，國台辦發言人馬曉光（見圖）不滿地說，「民進黨當局又追隨西方反華勢力，阻撓陸（中）資赴台投資，再次暴露其破壞兩岸關係、損害台灣同胞利益福祉的真實面目」。（中央社資料照）

    對於台灣嚴審、限制中資赴台投資，禁止台灣業者代理或經銷中國OTT及相關商業服務，國台辦發言人馬曉光（見圖）不滿地說，「民進黨當局又追隨西方反華勢力，阻撓陸（中）資赴台投資，再次暴露其破壞兩岸關係、損害台灣同胞利益福祉的真實面目」。（中央社資料照）

    2020-08-21 19:01:31

    〔即時新聞／綜合報導〕經濟部商業司日前預告，將列表禁止台灣任何單位代理、經銷中國網路串流媒體（OTT）服務，首當其衝的就屬愛奇藝等網路平台。對此，中國國台辦又再度跳腳，批評「民進黨當局又追隨西方反華勢力，阻撓陸（中）資赴台投資，再次暴露其破壞兩岸關係、損害台灣同胞利益福祉的真實面目」。

    對於台灣嚴審、限制中資赴台投資，禁止台灣業者代理或經銷中國OTT及相關商業服務，國台辦發言人馬曉光今（21日）回應指稱，「一段時間以來，民進黨當局以各種藉口和手段，處心積慮地操弄『反中』民粹，變本加厲地破壞兩岸交流合作現在又追隨西方反華勢力，進一步阻撓陸資（中）赴台投資，禁止台灣業者與大陸（中國）相關企業合作，製造兩岸『脫鈎』，再次暴露其破壞兩岸關係、損害台灣同胞利益福祉的真實面目。」

    馬曉光宣稱，「兩岸經濟交流合作是造福兩岸同胞的生命線，給廣大台灣同胞帶來了實實在在的利益。民進黨當局的所作所為，無法改變兩岸經濟社會融合發展的大勢，只會壓縮台灣的發展空間，斷送台灣的發展機遇，損害台灣民眾的利益福祉。」

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