經部禁中資OTT白手套 NCC：非法代理可罰500萬

在OTT專法之外，經濟部今預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，其中納入代理或經銷中國OTT及相關商業服務。圖為2018年3月愛奇藝在美國那斯達克掛牌上市齊聲歡呼。（法新社資料照）

2020-08-18 22:30:17

首次上稿 21:24

更新時間 22:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕處理中國違法OTT業者，政府再出招！經濟部近日預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，其中納入代理或經銷中國OTT及相關商業服務，未來若NCC已預告的OTT TV專法順利通過，只要經過關鍵角色陸委會認定，NCC就可以針對相關配合業者直接開罰。NCC副主委翁柏宗表示，此舉可杜絕違法的中國OTT業者，法規及程序確實已更加完備。

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中國OTT業者在台積極拓展，引發外界關心其違法問題，愛奇藝、騰訊WeTV甚至更明目張膽招攬用戶、打廣告等，持續挑戰公權力。NCC上個月初已正式提出「網際網路視聽服務管理法」草案，除了管理國內外OTT業者，也劍指已違法中國業者。

NCC當時就明確表達態度，如果未依照「兩岸人民關係條例」取得許可，在台提供非法服務的業者，相關配合的電信設備或服務商，必須配合攔阻，否則恐將面臨50萬至500萬元罰款。NCC今天也公告，OTT專法草案下月3日將進入公聽會程序，為日後寶劍出鞘見血，提供法律基礎。

對於中國OTT業者的相關管制，翁柏宗說，NCC是管理基礎電信設施、網路設施等方面，非內容，這部分已訂出OTT專法草案規畫管制。整體而言管制必須是跨部會進行，因此需要由其他主管機關、法院等認定違法，NCC就會依法處置。

而對於經濟部進一步預告的「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，直接將代理行為視為違法，翁柏宗認為，此舉對杜絕違法中國OTT業者的法規及程序方面，確實已更加完備，未來經陸委會認定違法，NCC就可依照兩岸人民關係條例第86條第4項裁處5萬至500萬。

知情人士則分析，跨部會處理中國OTT業者違法問題，可視為一個系統，經濟部為總公告，先畫定範圍，而NCC作為OTT TV主管機關，依循禁止代理或經銷中國OTT業者的公告，做最後的執行及裁罰，中間陸委會則會是將兩者完整連結的最關鍵角色。

不過知情人士也說，陸委會數月前已喊話處置「違法廣告及活動」，但現在民眾仍然照常收看、購買愛奇藝，訊號根本不受任何影響，事實上台灣的代理商僅是負責廣告或會員事項，真正要杜絕，還是必須從訊號源做技術攔阻，因此後續包括陸委會修法，以及NCC的OTT專法必須通過就顯得重要。

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