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    中國駭客駭我政府機關 趙立堅反批民進黨「惡意污衊」

    針對我國政府機關遭中國駭客組織駭入事件，中國外交部發言人趙立堅今天說，這是民進黨的惡意指控，還說中國最在意網路安全。（歐新社）

    針對我國政府機關遭中國駭客組織駭入事件，中國外交部發言人趙立堅今天說，這是民進黨的惡意指控，還說中國最在意網路安全。（歐新社）

    2020-08-20 19:51:45

    〔即時新聞／綜合報導〕我國調查局歸納近來偵辦數起我國政府機關遭害案件，發現始作俑者是中國駭客組織。對此，中國外交部發言人趙立堅今天痛批，這是民進黨當局的惡意毀謗，他還說，中國是網路安全的堅定維護者，他們也是駭客攻擊的受害國之一。

    調查局發現，是中國駭客從2018年起就滲透台北市政府等至少10個我國政府機關以及4家資訊服務供應商，企圖竊取機密資訊和民眾資料。

    調查局還發現，中國駭客組織深知政府機關為求便利，常提供遠端連線桌面、VPN登入等機制，提供委外資訊服務廠商進行遠端操作與維運，由於國內廠商大多缺乏資安意識與吝於投入資安防護設備，也未配置資安人員，因此形成資安破口。

    根據《路透》報導，趙立堅在今天的例行記者會上駁斥中國駭客駭入我國政府機關的說法，他指稱，民進黨當局有關指責純屬惡意污衊，目的是升高兩岸對立，謀求政治私利。他還聲稱，中國是網路安全的堅定維護者，「也是駭客攻擊的受害國之一」。

    不過，報導也指出，中國政府通常都會否認資安攻擊事件，並且會聲稱要嚴懲駭客，而此次中國駭客組織駭入我國政府機關單位，正好是我國與中國關係緊張時期發生，且中國現在也加強在台海附近的軍事演習。

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