2駭客竊武肺疫苗等機密 美司法部：中國國安部操控！

美國司法部已起訴2名涉及駭客活動的中國公民。圖為美國司法部外觀。（美聯社資料照）

2020-07-22 07:13:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府21日公布一份法院文件顯示，美國司法部已起訴2名中國公民，指控這2人與中國情報機構合作，對研發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的公司發動駭客攻擊，並從全球公司竊取價值數億美元的智慧財產權和商業機密。

綜合媒體報導，美國當局表示，中國公民李曉宇（Li Xiaoyu，音譯）及董佳志（Dong Jiazhi，音譯）參與網路駭客活動多年，竊取武器設計、藥品資訊和軟體原始碼，以及異議人士和中國反對派人士的個人數據。這2位駭客是中國國家安全部（MSS）的承包商，MSS是美國中央情報局（CIA）的類似機構。

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檢察官表示，MSS向駭客提供了進入關鍵軟體漏洞的資訊，以滲透目標並收集情報。目標包括香港示威者、達賴喇嘛辦公室和中國基督教非營利組織，以及企圖竊取麻州一間生技公司的武漢肺炎疫苗研究。

除美國之外，李曉宇和董佳志也對澳洲、比利時、德國、日本、立陶宛、荷蘭、西班牙、南韓、瑞典和英國的高科技公司發動駭客攻擊，針對的產業包括高科技製造業、醫療設備、土木和工業工程、商業、教育和遊戲軟體、太陽能、製藥和國防。目前已知有8間公司被竊取商業機密，這些訊息將使競爭者獲得市場優勢。

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