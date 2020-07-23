竊武肺研究竊智財 美起訴兩中國駭客

美國近年來起訴的中國駭客

2020-07-23 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國司法部廿一日宣布，已在七日起訴中國駭客李曉宇（Li Xiaoyu，譯音）及董佳志（Dong Jiazhi，譯音），他們涉嫌從今年一月起針對研究武漢肺炎疫苗與療法的美國企業發動駭客攻擊，並至少從二○○九年起，就開始竊取全球企業價值數億美元的智慧財產與交易機密，提供給中國國家安全部。這些駭客的目標，還包括香港抗爭者、西藏精神領袖達賴喇嘛辦公室，與中國基督教非營利機構等。

李曉宇與董佳志共遭起訴十一項罪名，包括共謀竊取貿易機密、共謀非法入侵電腦與共謀郵件詐欺罪等。由於目前並無證據顯示駭客成功竊取武漢肺炎相關資料，因此未就此起訴，但助理司法部長戴莫斯（John Demers）指出，疫苗研發資訊遭駭將拖累研發進度。

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美至少17家企業受害

起訴書指出，美國的受害者包含橫跨國防、醫療照護和其他產業的十三家企業，以及四家從事武漢肺炎治療與測試的美國公司。外國部分，則有英國、西班牙、德國、澳洲、日本、荷蘭、瑞典等國的國防、科技與製藥產業公司受害，但未公布受害企業。

中國科技：搶劫、複製、取代

在這些案例中，駭客尋找研發疫苗、篩檢套組，與正在進行抗病毒藥物研究的生技公司的電腦網路漏洞。起訴書指李與董為成都一所學校的同學，他們曾為廣東省國安部門工作。兩人還協助當局打壓異議人士，包括入侵香港一位社群組織者和一位基督教牧師的電子郵件帳號與密碼，提供給中國情報機構。

美國網路安全公司「火眼」（FireEye）網路間諜分析主管李德（Ben Read）指出，中國時常仰賴自由工作者增強其駭客活動能力，聘用自由工作者不僅能讓政府發掘更多人才，也提供了否認從事駭客活動的空間。美國司法部通常會等到被告已遭拘留，才會公開起訴書，但該兩名被告並不在美國境內。官員指出，比起等待兩人進入美國法院的可能性，揭發駭客行為的證據更有價值。戴莫斯指控，中國是犯罪駭客的避風港，中國科技發展策略，就是「搶劫、複製及取代」。

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