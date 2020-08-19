分析貿易戰中「川習」優劣 蔡霞：中國必輸無疑！

蔡霞認為，中國在中美貿易戰必輸無疑。（法新社）

2020-08-19 08:14:16

〔即時新聞／綜合報導〕前中共中央黨校教授蔡霞因批評習近平，被開除黨籍並取消退休待遇，而蔡霞接受媒體專訪時被問到該如何分析中美貿易戰，蔡霞認為，在貿易戰中，中國是兩個劣勢相加，美國則是兩個優勢相加，「我們必輸無疑」。

蔡霞接受《自由亞洲電台》專訪時分析中美貿易戰局勢以及川普和習近平在貿易戰中的決定性影響因素，蔡霞指出，美國制度優勢在於三權分力以及媒體監督，使總統在一定程度上無法恣意妄為，這也使川普在重大決策上不容易出大錯。

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蔡霞認為，川普優勢在於經商多年，並非門外漢，比習更懂市場經濟，加上他性格強悍，具有壓倒性氣勢，美國的實力也能配上他的性格優勢，而川普跟習近平都是強勢性格，但川普有時不按牌理出牌，而且有別的制度來制衡他性格上的弱點，且制度又能帶給他一定優勢。

蔡霞同時也分析中國在貿易戰中的劣勢，主要就是集權專制政體所致，真實狀況無法上報，決策面又沒有民主，決策以後正確與否由領導者個人來判斷，別人不敢說話，所以中國沒有糾錯能力，即使錯了也沒人敢提，只能到執行以後發現效果很糟，才不得不拐個彎說要修正。

蔡霞指出，習近平的劣勢在於他並沒有市場經濟的知識，但他又特別想管理經濟，仗著權力什麼都插手，但卻沒人能制約他，對權力任意妄為，沒知識又沒有決策能力，而習近平個人知識缺陷、性格缺陷、眼界缺陷，再加上中國制度缺陷，蔡霞坦言：「這就是劣劣相加，美國那套是優優相加，你說這仗打下來誰贏？」

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