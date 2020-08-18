周庭日文抒發絕望心境 哀嘆：隨時都做好最壞打算

周庭今日晚間於臉書以日文發文吐露被捕後心境，湧入大批日本網友留言加油打氣。（美聯社）

2020-08-18 23:39:16

〔即時新聞／綜合報導〕被日本網友稱為「香港民主女神」的香港民主運動者周庭今（18）日晚間於臉書以日文發文吐露被捕心境，表示自己不知道何時會再次被抓走，感覺隨時都要做好最壞打算，也回憶到當時在警局裡被拘留時所吃到朋友送自己的抹茶蛋糕，心裡想著「可能是人生中最後一塊的抹茶蛋糕了吧」，字句流露出滿滿的難過與不安。

周庭晚間於臉書發文表示，住在香港這座城市真的很令人傷心，因為必須隨時都做好最壞的打算，不知道什麼時候會被再次抓走，在這個被國安法威脅的日常中，僅僅只是活下來就是一件值得感恩的事。

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周庭也回憶道，在警局被拘留的那段時間裡，吃了朋友送來的抹茶蛋糕，心裡突然想著「這可能就是人生最後一塊抹茶蛋糕了吧？」。文末周庭也表示「為什麼在自己最喜歡的城市裡只剩下絕望呢？」，字裡行間流露出難過與不安。

現年23歲的周庭因喜歡日本動漫而自學日文，參與香港民主運動後，經常以流利的日文透過電視、社群媒體，說明香港的狀況。日前日本媒體曾表示，周庭被捕讓日本人明白香港人權問題的嚴重性，也掀起反中情緒；而今日周庭以日文發文吐露被捕心境，文章一出便湧入大批日本網民紛紛留言替周庭打氣。

有日本網友表示「全世界的人都在盯著香港，無論如何請好好活著，我會一直記得妳的勇氣，一直替妳加油。」；也有日本網友回憶道，10年前到日本旅行時可以很自在的享受香港的美食和夜景，也能自在的與當地導遊聊天，很難過今日香港變成此番令人不安的模樣，希望香港可以早日恢復昔日的平靜。

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