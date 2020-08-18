廣東7層樓商場大火燒到剩骨架影片曝光！ 官方宣稱無人傷亡

中國廣東清遠市南門街「星光新天地商場」昨日下午2時30分左右突傳火警，7層樓大樓瞬間陷入火海。（圖截自微博影片）

2020-08-18 14:50:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東清遠市昨日下午2時30分一座7層樓的建築發生火警，火勢迅速蔓延，整棟大樓瞬間陷入火海成「火柱」，消防人員到場撲救並疏散周邊民眾，並救出受困民眾1人。據悉，該棟大樓第1至3層為商場，第4至7層則為連鎖飯店，起火點應是1樓的服飾店，附近店員表示事發當下，商場正常營業，但官方稱暫無人員傷亡、被困消息。

綜合中媒報導，廣東清遠市南門街「星光新天地商場」昨日下午2時30分左右突傳火警，目擊民眾表示，原先火勢很小，只有一點煙火，但火勢快速蔓延，7層樓建築瞬間陷入火海，濃濃黑煙伴隨火舌直竄天際。當地消防部門先後調派23輛消防車、112名指戰員前往處理，4時官方在網上發文稱火勢已獲得控制，民眾照片顯示整棟建築被燒得只剩骨架。

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附近的店員向媒體表示，「星光新天地商場」共有7層，第1至3層為商場，有服裝店、珠寶店及手機專賣店，第4至7層則為連鎖飯店，應是1樓的服飾店起火，導致火勢迅速蔓延，又說事發當下商場「正常營業」，但官方稱暫無人員傷亡、被困消息，起火原因仍在調查。

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