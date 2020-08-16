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    英雄惜英雄！ 泰學運領袖被捕 黃之鋒信心聲援

    黃之鋒今天在臉書上聲援泰國學運領袖巴利。（資料照，記者廖振輝攝）

    黃之鋒今天在臉書上聲援泰國學運領袖巴利。（資料照，記者廖振輝攝）

    2020-08-16 19:24:06

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國的反政府示威運動越演越烈，知名學運領袖巴利（Parit Chiwarak）昨天（15日）被泰國警方以涉嫌叛亂、煽動及違反公開聚集的防疫禁令等8項罪名逮捕。對此，香港眾志前秘書長黃之鋒「英雄惜英雄」，今天（16日）在臉書上聲援巴利，強調「武力與恐懼不會扼殺我們的抵抗精神」！

    泰國國內反軍政府情緒高漲，當局為打壓反抗聲音，繼人權律師安農（Anon Nampa）和學生領袖帕努彭（Panupong Jadnok）之後，22歲的巴利15日也被當局逮捕。雖然隨後曼谷法院判決巴利保釋獲准，但條件是「不得再犯」。而巴利不懼「威脅」，走出警局時接受媒體採訪時表示，會出席16日的曼谷大規模示威活動！

    對此，黃之鋒今天下午在臉書上聲援巴利及泰國的示威活動，表示「當年輕一代竭力爭取更美好的未來，使人們可以有尊嚴、公平和自由地生活時，獨裁者的黑暗力量荒謬地以惡法打壓，務求令社會倒退至獨裁。」

    但黃之鋒也信心喊話，在為泰國示威聲援的同時也好像在為香港加油，「武力與恐懼不會扼殺我們的抵抗精神，也永遠無法奪走我們的未來或囚禁我們的靈魂。鑑於泰國局勢嚴峻，我呼籲所有熱愛自由的人都能支持泰國抗爭者和Parit。」

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