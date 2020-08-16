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    曾怒批史諾登「叛徒」 川普態度大轉彎考慮特赦

    美國總統川普日前接受採訪時透露，不排除特赦美國監控計畫的吹哨者史諾登。（美聯社）

    美國總統川普日前接受採訪時透露，不排除特赦美國監控計畫的吹哨者史諾登。（美聯社）

    2020-08-16 15:29:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國安局（National Security Agency）外包商前員工史諾登（Edward Snowden）因洩漏機密文件，遭控違反《間諜法》流亡海外，川普日前接受訪問時透露，自己對史諾登抱持開放態度，不排除特赦。

    綜合外媒報導，川普本週接受《紐約郵報》（New York Post）採訪，談論到史諾登，川普表示，有許多人認為史諾登並沒有受到美國執法部門的公平對待，但意見相當兩極，川普強調，自己不清楚史諾登的情況，將會開始研究。

    史諾登2013年向媒體披露美國當局秘密監控民眾的「稜鏡計畫」（PRISM），文件也在數天後由《衛報》以及《華盛頓郵報》公開，隨後史諾登被指控洩露國防、機密資料。史諾登現居俄羅斯，同時也尋求他國的庇護。

    川普的態度和過去相比大不同，據報導，川普在就職總統前共發布45則推文，批評史諾登是「應該被處決的叛徒」，更怒嗆史諾登是名「膽小鬼」逃亡至海外，應該回美國面對司法。

    美國當局多年來一直希望史諾登回到美國，接受司法判決。史諾登則多次表示，自己希望返回美國，但前提是聯邦政府實施特赦或承諾會進行公正的審判。

    川普表示，對於史諾登左右派人士都出現分歧的意見，有人認為他遭受不公的對待，但也有人指出，史諾登揭密的行為相當糟糕。川普強調，自己將會好好看待這件事，不排除下達特赦令。

    美國國安局包商前員工史諾登，2013年向媒體揭露美國當局的「稜鏡計畫」，隨後流亡俄羅斯。（法新社資料照）

    美國國安局包商前員工史諾登，2013年向媒體揭露美國當局的「稜鏡計畫」，隨後流亡俄羅斯。（法新社資料照）

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