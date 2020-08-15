中國小學課本驚現「習語錄」洗腦聽黨話 鄉民：狗改不了吃屎

中國小學課本洗腦學童服從共產黨，還可以看見「習語錄」，引起鄉民熱議。（圖擷取自PTT）

2020-08-15 23:48:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府蠻橫專制，控制、洗腦人民思想，灌輸服從中國共產黨的觀念，已經是外界都知道的事了。一名鄉民日前在PTT上分享一張中國小學課本的照片，內容明言「黨的領導是依法治國的根本保證」，還赫然看見「習語錄」出現在課本上頭，引起鄉民熱議，驚呼「文革再現」？

一名鄉民13日在PTT上分享中國小學課本的內容，上頭標題寫著「黨的領導是依法治國的根本保證」，課文指出，黨的領導與社會主義法治是一致的，灌輸學童「要堅持依法治國的正確方向，把全面推進依法治國這件大事辦好，離不開共產黨的領導」的觀念。該段落還稱依法執政是黨治國理政的基本方式，中國憲法、法律體現「黨和人民的共同意志」，講白點就是只有聽黨的話「人民當家作主才能充分實現」。

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除此之外，課本還可以看見習近平語錄，「黨和法的關係是一個根本問題，處理得好，則法治興、黨興、國家興；處理得不好，則法治衰、黨衰、國家衰。」

鄉民們紛紛留言說，「文革再現！」、「習語錄？低配版毛澤東」、「小朋友都要開始操練十里山路不換肩」、「共產黨真的狗改不了吃屎」、「歷史折返跑耶」、「這麼沒邏輯的內容竟然寫在課本上啊」、「真可怕，從小被這些洗腦」。

而這張小學課本照片可以看見標題被加上「（為什麼）黨的領導是依法治國的根本保證（？）」讓鄉民笑翻，「筆記居然寫了為什麼，大逆不道」、「 這位同學是否該反省了，居然在前面加上為什麼後面加問號」、「很明顯對於黨的理解不夠深刻，需要下鄉勞動做反省」、「小孩...有些問題不能說」。

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