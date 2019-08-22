慘！中共逼用「學習強國」App 黨員為積分「習」到猝死

2019-08-22 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕中共打壓宗教力道加劇，甚至推出1款「學習強國」App，來逼迫政府人員、黨員與公務員接受「中國特色社會主義」思想，以「積分」規則增加壓力。報導今（22）日指出，今年4月1名山東省近60歲的黨員在使用該App時，不幸猝死。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今日刊文指出 ，不少相關單位要求員工使用「學習強國」App進行「工作督導考核」，而不少員工為了保住工作，不得壓迫自己在短時間學「習」。

報導指出，1名黨員透露，「他不僅為自己答題，還要替另一名不會使用智能手機的黨員答題，每天在2部手機上輪流使用該App答題，學習強度大，他身體吃不消。」

據了解，山東省1位年近60的黨員在今年4月使用此App答題時突然暈倒，不幸猝死，遺體旁還散落他答題用的2部智能手機和幾張做筆記的紙張。

中國菏澤市1名村主任表示，他即使生病打點滴也仍在堅持學習習近平思想，就怕排名落後遭到罰款，甚至僱用多位村民幫忙積分，他指出，「我不得不自己花錢找這些人幫我積分，倒數6名每天要被罰款100元人民幣（約443元台幣）。

村主任強調，不積極學「習」者，甚至還要寫800至2000字的檢討書，檢討自己「思想有問題」「不愛國」，「說白了，這款App就是第2次文化大革命！」

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